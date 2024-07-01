Екстренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі очолив ФК "Марсель"

Роберто Де Дзербі став новим керманичем "Марселя"

Останнім місцем роботи Де Дзербі був англійський "Брайтон", який він очолював від 2022 року, коли залишив "Шахтар" після початку повномасштабного російського вторгнення до України.

У своєму першому сезоні в АПЛ італієць допоміг "чайкам" посісти 6-те місце та вперше в історії пробитися до єврокубків. Минулу кампанію "Брайтон" завершив на 11-й позиції у чемпіонаті Англії.

"Марсель" у сезоні-2023/24 фінішував восьмим у турнірній таблиці чемпіонату Франції і не кваліфікувався до єврокубків.

Ракіцький попрощався з Шахтарем

34-річний футболіст написав пост українською мовою та згадав Донецьк.

З 12 років і до сьогодні я віддавав та залишав своє серце, себе, донецькому Шахтарю, як на футбольній арені, так і поза межами зеленого поля. Дякую, Президенте, за все, що ви робили для нас. За те, що дали шанс насолоджуватися карʼєрою, в найкращих умовах, на найкращому стадіоні. За те, що повірили в мене. Я віддавав всього себе за рідний клуб. Дякую, Шахтар! Дякую, мій українській Донецьк! Бажаю золотих кубків та перемог!