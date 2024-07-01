Екстренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі очолив ФК "Марсель"
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Екстренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі очолив ФК "Марсель"

Екстренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі очолив ФК "Марсель"

Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі очолив французький "Марсель".

Головні тези:

  • Роберто Де Дзербі очолив ФК Марсель після роботи в Брайтоні.
  • Італієць допоміг Брайтону посісти 6-те місце в АПЛ у своєму першому сезоні.
  • Марсель фінішував восьмим у чемпіонаті Франції під керівництвом попереднього тренера.
  • Ракіцький попрощався із Шахтарем, висловивши вдячність та побажання колишньому клубу.

Роберто Де Дзербі став новим керманичем "Марселя"

Останнім місцем роботи Де Дзербі був англійський "Брайтон", який він очолював від 2022 року, коли залишив "Шахтар" після початку повномасштабного російського вторгнення до України.

У своєму першому сезоні в АПЛ італієць допоміг "чайкам" посісти 6-те місце та вперше в історії пробитися до єврокубків. Минулу кампанію "Брайтон" завершив на 11-й позиції у чемпіонаті Англії.

"Марсель" у сезоні-2023/24 фінішував восьмим у турнірній таблиці чемпіонату Франції і не кваліфікувався до єврокубків.

Ракіцький попрощався з Шахтарем

34-річний футболіст написав пост українською мовою та згадав Донецьк.

З 12 років і до сьогодні я віддавав та залишав своє серце, себе, донецькому Шахтарю, як на футбольній арені, так і поза межами зеленого поля. Дякую, Президенте, за все, що ви робили для нас. За те, що дали шанс насолоджуватися карʼєрою, в найкращих умовах, на найкращому стадіоні. За те, що повірили в мене. Я віддавав всього себе за рідний клуб. Дякую, Шахтар! Дякую, мій українській Донецьк! Бажаю золотих кубків та перемог!

Молодь Шахтаря, ніколи не здавайтесь, будьте найкращими, прогресуйте і прославляйте наш рідний донецький Шахтар по всьому світу. Я вірю в вас. Я буду завжди вболівати за вас. І в мене назавжди помаранчеве-чорне серце. Я залишаю Шахтар. Історія, з якою повʼязане все моє життя, завершилася, — написав Ракіцький.

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