Экс-тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби возглавил ФК "Марсель"
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Экс-тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби возглавил ФК "Марсель"

Экс-тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби возглавил ФК "Марсель"
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Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби возглавил французский "Марсель".

Главные тезисы

  • Роберто Де Дзерби возглавил ФК Марсель после работы в Брайтоне.
  • Итальянец помог Брайтону занять 6-е место в АПЛ в своем первом сезоне.
  • Марсель финишировал восьмым в чемпионате Франции под руководством предыдущего тренера.
  • Ракицкий попрощался с Шахтером, выразив благодарность и пожелание бывшему клубу.

Роберто Де Дзерби стал новым вождем "Марселя"

Последним местом работы Де Дзерби был английский "Брайтон", который он возглавлял с 2022 года, когда покинул "Шахтер" после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

В своем первом сезоне в АПЛ итальянец помог "чайкам" занять 6-е место и впервые в истории пробиться в еврокубки. Прошлую кампанию "Брайтон" завершил на 11-й позиции в чемпионате Англии.

"Марсель" в сезоне-2023/24 финишировал восьмым в турнирной таблице чемпионата Франции и не квалифицировался в еврокубки.

Ракицкий попрощался с Шахтером

34-летний футболист написал пост на украинском языке и упомянул Донецк.

С 12 лет и сегодня я отдавал и покидал свое сердце, себя, донецкому Шахтеру, как на футбольной арене, так и за пределами зеленого поля. Спасибо, Президент, за все, что вы делали для нас. За то, что дали шанс наслаждаться карьерой в лучших условиях, на лучшем стадионе. За то, что у меня поверили. Я отдавал себя за родной клуб. Спасибо, Шахтер! Спасибо, мой украинский Донецк! Желаю золотых кубков и побед!

Молодежь Шахтера, никогда не сдавайтесь, будьте лучшими, прогрессируйте и прославляйте наш родной донецкий Шахтер по всему миру. Я верю в вас. Я буду всегда болеть за вас. И у меня навсегда оранжево-черное сердце. Я покидаю Шахтер. История, с которой связана вся моя жизнь, завершилась, — написал Ракицкий.

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