Экс-тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби возглавил ФК "Марсель"

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби возглавил французский "Марсель".
Главные тезисы
- Роберто Де Дзерби возглавил ФК Марсель после работы в Брайтоне.
- Итальянец помог Брайтону занять 6-е место в АПЛ в своем первом сезоне.
- Марсель финишировал восьмым в чемпионате Франции под руководством предыдущего тренера.
- Ракицкий попрощался с Шахтером, выразив благодарность и пожелание бывшему клубу.
Роберто Де Дзерби стал новым вождем "Марселя"
Последним местом работы Де Дзерби был английский "Брайтон", который он возглавлял с 2022 года, когда покинул "Шахтер" после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.
В своем первом сезоне в АПЛ итальянец помог "чайкам" занять 6-е место и впервые в истории пробиться в еврокубки. Прошлую кампанию "Брайтон" завершил на 11-й позиции в чемпионате Англии.
"Марсель" в сезоне-2023/24 финишировал восьмым в турнирной таблице чемпионата Франции и не квалифицировался в еврокубки.
Ракицкий попрощался с Шахтером
34-летний футболист написал пост на украинском языке и упомянул Донецк.
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