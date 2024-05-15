"Шахтер" победил "Ворсклу" в финале Кубка Украины

Что известно о матче Шахтер-Ворскла

"Ворскла" — "Шахтер" — 1:2

Голы: Ковталюк, 85 — Сикан, 40, Конопля, 56

"Горняки" с первых минут прогнозируемо завладели инициативой. Впрочем, территориальное преимущество в дебюте особых дивидендов "Шахтеру" не принесло. Зато на экваторе тайма лишь своевременный выход Потрошителя из ворот нивелировал угрозу от Кане после заброса Пердуты.

Как проходил матч

Команда Марино Пушича приступила к делу серьезнее. Вот Кевин накрутил защитников на фланге, вошел в штрафную и подал на дальнюю штангу, но там Конопля головой пробил мимо ворот. В ответ Кане с острого угла после очередной передачи из глубины попал в голкипера.

Постепенно игра успокоилась. Тем более неожиданным стал гол "Шахтера" перед перерывом. И снова опасность пришла с левого фланга. На этот раз Азарову исполнил навес, а Сикан головой отправил мяч над Исенко в сетку ворот полтавчан.

На старте второй половины "Ворскла" выглядела более активной. К примеру, Мякушко сместился с фланга в центр и пробил в ближний угол — Потрошитель справился с ударом. В то же время "горняк" Сикан мог оформить дубль, но после передачи Бондаренко нанес выстрел над перекладиной с разворота.

Но долго ждать второй мяч "горнякам" не пришлось. Гол оказался немного курьезным — Зубков подал угловой, Матвиенко сбросил мяч на дальнюю штангу, откуда Конопля головой пробил у Исенка. Однако, видеоповтор четко показал, что мяч полностью пересек линию, поэтому после подсказки VAR рефери зафиксировал взятие ворот.

"Ворскла" вынужденно раскрылась и на поле воцарился футбол на встречных курсах. Моменты забить тратили и полтавчане, и дончане. В частности, размочить счет могли Ковталюк и Крупский, но в первом случае не дремал Потрошитель, а во втором — мяч ушел выше ворот. За "Шахтер" могли забивать Кевин (сейв Исенко) и Зубков (мимо стойки).

Наконец, на 85-й минуте "Ворскла" вернула интригу в финал. Крупский классно прорвался правым флангом и прострелил, а из пределов штрафной настоящий шедевр оформил Ковталюк. Нападающий полтавчан пятой элегантно отправил мяч мимо вратаря — 1:2.

Финальные минуты были очень нервными. Однако "горняки" сумели удержать победный счет и завоевали 14-й Кубок Украины в истории. Трофей подчеркнул удачный сезон "Шахтера" — команда Пушича оформила дубль в первый сезон боснийско-нидерландского специалиста.

К слову, ранее "Шахтер" стал чемпионом Украины после победы над "Динамо".