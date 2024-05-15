"Шахтар" переміг "Ворсклу" у фіналі Кубку України
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"Шахтар" переміг "Ворсклу" у фіналі Кубку України

футбол

Донецький "Шахтар" переграв полтавську "Ворсклу" в битві за Кубок України 2023/24.

Що відомо про матч Шахтар-Ворскла

"Ворскла" — "Шахтар" — 1:2

Голи: Ковталюк, 85 — Сікан, 40, Конопля, 56

"Гірники" з перших хвилин прогнозовано заволоділи ініціативою. Утім, територіальна перевага в дебюті особливих дивідендів "Шахтарю" не принесла. Зате на екваторі тайму лише вчасний вихід Різника з воріт нівелював загрозу від Кане після закидання Пердути.

Як проходив матч

Команда Маріно Пушіча взялася до справи серйозніше. Ось Кевін накрутив оборонців на фланзі, ввійшов у штрафний та подав на дальню стійку, але там Конопля головою пробив повз ворота. У відповідь Кане з гострого кута після чергової передачі з глибини влучив у голкіпера.

Поступово гра заспокоїлася. Тим несподіванішим став гол "Шахтаря" перед перервою. І знову небезпека прийшла з лівого флангу. Цього разу Азарові виконав навіс, а Сікан головою відправив м'яч над Ісенком у сітку воріт полтавців.

На старті другої половини "Ворскла" виглядала активнішою. Наприклад, Мякушко змістився з флангу в центр і пробив у ближній кут — Різник впорався з ударом. Натомість "гірник" Сікан міг оформити дубль, але після передачі Бондаренко завдав пострілу над поперечиною з розвороту.

Та довго чекати на другий м'яч "гірникам" не довелося. Гол виявився трохи курйозним — Зубков подав кутовий, Матвієнко скинув м'яч на дальню стійку, звідки Конопля головою пробив в Ісенка. Проте, відеоповтор чітко засвідчив, що м'яч повністю пересік лінію, тож після підказки VAR рефері зафіксував взяття воріт.

"Ворскла" вимушено розкрилася і на полі запанував футбол на зустрічних курсах. Моменти забити марнували і полтавці, і донеччани. Зокрема, розмочити рахунок могли Ковталюк і Крупський, але в першому випадку не дрімав Різник, а в другому — м'яч пішов вище воріт. За "Шахтар" могли забивати Кевін (сейв Ісенка) та Зубков (повз стійку).

Зрештою, на 85-й хвилині "Ворскла" повернула інтригу до фіналу. Крупський класно прорвався правим флангом і прострілив, а з меж штрафного справжній шедевр оформив Ковталюк. Нападник полтавців п'ятою елегантно відправив м'яч повз воротаря — 1:2.

Фінальні хвилини були вкрай нервовими. Однак, "гірники" зуміли втримати переможний рахунок і вибороли 14-й Кубок України в історії. Трофей підкреслив вдалий сезон "Шахтаря" — команда Пушіча оформила дубль в перший сезон боснійсько-нідерландського фахівця.

До слова, раніше "Шахтар" став чемпіоном України після перемоги над "Динамо".

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