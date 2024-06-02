"Шахтер" получил путевку в основной раунд Лиги чемпионов

Что известно о выходе "Шахтера" в основной раунд Лиги чемпионов

Чемпион Украины получил прямую путевку в эту стадию турнира благодаря тому, что мадридский "Реал" обыграл "Боруссию" Дортмунд в финальном матче ЛЧ-2023/24.

Согласно новому регламенту, поскольку победитель Лиги чемпионов обеспечил себе участие в следующем розыгрыше престижнейшего еврокубка через национальный чемпионат, то вакантное место достанется чемпиону своей страны с самым высоким 5-летним рейтингом в еврокубках — таким клубом стал "Шахтер".

Если бы "Реал" проиграл "Боруссии" Дортмунд в финале, то Бундеслига получила бы шестого представителя в основной стадии ЛЧ-2024/25 — "Айнтрахт" Франкфурт. В таком случае "Шахтеру" пришлось проходить раунд плейоф квалификации.

Отметим, что киевское "Динамо" в ранге серебряного призера УПЛ будет стартовать со второго отборочного раунда Лиги чемпионов и уже узнало потенциальных соперников.

Что известно о Лиге чемпионов

Сезон-2024/25 станет первым, в котором будет применен новый формат еврокубков. Помимо увеличения количества участников основной стадии всех трех евротурниров от 32 до 36 клубов классический групповой этап будет заменен на формат единой лиги.

Каждая команда в Лиге чемпионов и Лиге Европы проведет по восемь поединков с разными соперниками (четыре дома и четыре на выезде), а в Лиге конференций — по шесть матчей на этапе лиги (три дома и три на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии каждого из евротурниров автоматически попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места от 9-го до 24-го, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках. Переходов между турнирами (с ЛЧ в ЛЕ, с ЛЕ в ЛК) больше не будет.

Революционные изменения также коснутся календаря турниров. Последние, 7-й и 8-й туры в ЛЧ и ЛЕ состоятся в январе 2025 года. ЛК завершится шестым туром в декабре.