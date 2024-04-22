"Шахтер" одержал волевую победу над "Зарей" в 25-м туре УПЛ

Донецкий "Шахтер" одержал победу над луганской "Зарей" (2:1) в 25-м туре чемпионата Украины по футболу.
Матч Шахтер-Заря
"Шахтер" первым пропустил в матче против "Зари", но одержал волевую победу.
На 72-й минуте полузащитник Эгиналду сравнял счет, а на 87-й форвард Даниил Сикан вырвал победу для "горняков".
Результаты матчей 25-го тура УПЛ
"Черноморец" (Одесса) — " Кривбасс" (Кривой Рог) 1:2
"Ворскла" (Полтава) — "Колос" (Ковалевка) 0:2
"Верес" (Ровно) — "Днепр-1" (Днепр) 1:1
"Александрия" — ЛНЗ (Черкассы) 1:2
"Динамо" (Киев) — "Полесье" (Житомир) 3:0
"Минай" — "Рух" (Львов) 1:1
"Металлист 1925" (Харьков) — "Оболонь" (Киев) 1:1
"Шахтер" (Донецк) — "Заря" (Луганск) 2:1
"Шахтер" стал первым клубом, досрочно гарантировавшим попадание в еврокубки на сезон 2024/25. Благодаря последней победе клуб гарантировал себе позицию в топ-4.
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