"Шахтер" одержал волевую победу над "Зарей" в 25-м туре УПЛ
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"Шахтер" одержал волевую победу над "Зарей" в 25-м туре УПЛ

Шахтер
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Источник:  Суспільне. Спорт

Донецкий "Шахтер" одержал победу над луганской "Зарей" (2:1) в 25-м туре чемпионата Украины по футболу.

Матч Шахтер-Заря

"Шахтер" первым пропустил в матче против "Зари", но одержал волевую победу.

На 72-й минуте полузащитник Эгиналду сравнял счет, а на 87-й форвард Даниил Сикан вырвал победу для "горняков".

Это был очень трудный матч. Соперник играл многое в обороне. Мы не реализовали свои шансы в 1-м тайме. Мы стали больше открываться. Во 2-м тайме мы играли медленно. Мы начали ту же игру, хотели что-то создавать, но пропустили из ничего. Но это была команда, которая хотела играть, хотела забивать, — сказал о победе главный тренер "Шахтера" Марино Пушич.

Результаты матчей 25-го тура УПЛ

  • "Черноморец" (Одесса) — " Кривбасс" (Кривой Рог) 1:2

  • "Ворскла" (Полтава) — "Колос" (Ковалевка) 0:2

  • "Верес" (Ровно) — "Днепр-1" (Днепр) 1:1

  • "Александрия" — ЛНЗ (Черкассы) 1:2

  • "Динамо" (Киев) — "Полесье" (Житомир) 3:0

  • "Минай" — "Рух" (Львов) 1:1

  • "Металлист 1925" (Харьков) — "Оболонь" (Киев) 1:1

  • "Шахтер" (Донецк) — "Заря" (Луганск) 2:1

"Шахтер" стал первым клубом, досрочно гарантировавшим попадание в еврокубки на сезон 2024/25. Благодаря последней победе клуб гарантировал себе позицию в топ-4.

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