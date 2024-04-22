"Шахтер" одержал волевую победу над "Зарей" в 25-м туре УПЛ

Это был очень трудный матч. Соперник играл многое в обороне. Мы не реализовали свои шансы в 1-м тайме. Мы стали больше открываться. Во 2-м тайме мы играли медленно. Мы начали ту же игру, хотели что-то создавать, но пропустили из ничего. Но это была команда, которая хотела играть, хотела забивать, — сказал о победе главный тренер "Шахтера" Марино Пушич.