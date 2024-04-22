"Шахтар" здобув вольову перемогу над "Зорею" у 25-му турі УПЛ

Це був дуже важкий матч. Суперник грав багато в обороні. Ми не реалізували свої шанси в 1-му таймі. Ми стали більше відкриватися. У 2-му таймі ми грали повільно. Ми почали ту саму гру, хотіли щось створювати, але пропустили з нічого. Але це була команда, яка хотіла грати, хотіла забивати, — сказав про перемогу головний тренер "Шахтаря" Марино Пушич.