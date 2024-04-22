"Шахтар" здобув вольову перемогу над "Зорею" у 25-му турі УПЛ
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"Шахтар" здобув вольову перемогу над "Зорею" у 25-му турі УПЛ

Шахтар
Джерело:  Суспільне. Спорт

Донецький "Шахтар" здобув перемогу над луганською "Зорею" (2:1) у 25-му турі чемпіонату України з футболу.

Матч Шахтар—Зоря

"Шахтар" першим пропустив у матчі проти "Зорі", але здобув вольову перемогу.

На 72-й хвилині півзахисник Егіналду зрівняв рахунок, а на 87-й форвард Данило Сікан вирвав перемогу для "гірників".

Це був дуже важкий матч. Суперник грав багато в обороні. Ми не реалізували свої шанси в 1-му таймі. Ми стали більше відкриватися. У 2-му таймі ми грали повільно. Ми почали ту саму гру, хотіли щось створювати, але пропустили з нічого. Але це була команда, яка хотіла грати, хотіла забивати, — сказав про перемогу головний тренер "Шахтаря" Марино Пушич.

Результати матчів 25-го туру УПЛ

  • "Чорноморець" (Одеса) — "Кривбас" (Кривий Ріг) 1:2

  • "Ворскла" (Полтава) — "Колос" (Ковалівка) 0:2

  • "Верес" (Рівне) — "Дніпро-1" (Дніпро) 1:1

  • "Олександрія" — ЛНЗ (Черкаси) 1:2

  • "Динамо" (Київ) — "Полісся" (Житомир) 3:0

  • "Минай" — "Рух" (Львів) 1:1

  • "Металіст 1925" (Харків) — "Оболонь" (Київ) 1:1

  • "Шахтар" (Донецьк) — "Зоря" (Луганськ) 2:1

"Шахтар" став першим клубом, що достроково гарантував собі потрапляння у єврокубки на сезон 2024/25. Завдяки останній перемозі клуб гарантував собі позицію у топ-4.

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