"Шахтар" здобув вольову перемогу над "Зорею" у 25-му турі УПЛ

Донецький "Шахтар" здобув перемогу над луганською "Зорею" (2:1) у 25-му турі чемпіонату України з футболу.
Матч Шахтар—Зоря
"Шахтар" першим пропустив у матчі проти "Зорі", але здобув вольову перемогу.
На 72-й хвилині півзахисник Егіналду зрівняв рахунок, а на 87-й форвард Данило Сікан вирвав перемогу для "гірників".
Результати матчів 25-го туру УПЛ
"Чорноморець" (Одеса) — "Кривбас" (Кривий Ріг) 1:2
"Ворскла" (Полтава) — "Колос" (Ковалівка) 0:2
"Верес" (Рівне) — "Дніпро-1" (Дніпро) 1:1
"Олександрія" — ЛНЗ (Черкаси) 1:2
"Динамо" (Київ) — "Полісся" (Житомир) 3:0
"Минай" — "Рух" (Львів) 1:1
"Металіст 1925" (Харків) — "Оболонь" (Київ) 1:1
"Шахтар" (Донецьк) — "Зоря" (Луганськ) 2:1
"Шахтар" став першим клубом, що достроково гарантував собі потрапляння у єврокубки на сезон 2024/25. Завдяки останній перемозі клуб гарантував собі позицію у топ-4.
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