Півзахисник "Шахтаря" Судаков перейде у європейський топклуб

Під час літнього трансферного вікна Георгій Судаков покине донецький "Шахтар" і перейде у європейський топклуб
Судаков по трансферу перейде в європейський клуб
Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін певен, що Георгій Судаков цього літа піде на підвищення до топклубу.
У нас були деякі контакти з великими клубами, а деякі не ведуть з нами прямі переговори, але оцінюють літню ситуацію. Влітку він обов’язково перейде до європейського топклубу. Коли я був 15 квітня на матчі "Челсі" проти "Евертона", багато людей запитували мене про Судакова.
За словами боса "Шахтаря", взимку італійський "Наполі" пропонував 40 млн євро за Судакова, але українці хотіли отримати 50 млн.
За інформацією Standard, влітку "Шахтар" хоче отримати за Георгія Судакова близько 70 млн євро. Українським півзахисником цікавиться "Арсенал", "Челсі", "Манчестер Юнайтед", "Ман Сіті" та "Ліверпуль".
Хто такий Георгій Судаков
У нинішньому сезоні Георгій Судаков зіграв за "Шахтар" 28 матчів, забив 7 м'ячів та віддав 3 асисти.
На рахунку Судакова 14 матчів та 1 гол за збірну України.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-