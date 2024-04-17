Півзахисник "Шахтаря" Судаков перейде у європейський топклуб

Тепер це не буде 50 млн євро. У них не було б шансів зробити це зараз, тому що ми шукаємо багато інших клубів. Найбільша зацікавленість буде від англійських клубів. Він стане одним із найкращих півзахисників Європи та світу. Ми не хочемо, щоб клуби домагалися знижок, тому що у нас війна. Є приклад Мудрика. Ми досить сильні.