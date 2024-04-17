Полузащитник "Шахтера" Судаков перейдет в европейский топ-клуб

В летнее трансферное окно Георгий Судаков покинет донецкий "Шахтер" и перейдет в европейский топ-клуб
Судаков по трансферу перейдет в европейский клуб
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин уверен, что Георгий Судаков этим летом пойдет на повышение в топ-клуб.
У нас были некоторые контакты с большими клубами, а некоторые не ведут с нами прямые переговоры, но оценивают пожилую ситуацию. Летом он обязательно перейдет в европейский топ-клуб. Когда я был 15 апреля на матче "Челси" против "Эвертона", многие спрашивали меня о Судакове.
По словам босса "Шахтера", зимой итальянский "Наполи" предлагал 40 млн евро за Судакова, но украинцы хотели получить 50 млн евро.
По информации Standard, летом "Шахтер" хочет получить при Георгии Судакове около 70 млн евро. Украинским полузащитником интересуются "Арсенал", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Ман Сити" и "Ливерпуль".
Кто такой Георгий Судаков
В нынешнем сезоне Георгий Судаков сыграл за "Шахтер" 28 матчей, забил 7 мячей и отдал 3 ассиста.
На счету Судакова 14 матчей и 1 гол за сборную Украины.
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