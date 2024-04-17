Полузащитник "Шахтера" Судаков перейдет в европейский топ-клуб

Теперь это не будет 50 млн евро. У них не было бы шансов сделать это сейчас, потому что мы ищем многие другие клубы. Наибольший интерес будет от английских клубов. Он станет одним из лучших полузащитников Европы и мира. Мы не хотим, чтобы клубы добивались скидок, потому что у нас война. Есть пример Мудрика. Мы достаточно сильны.