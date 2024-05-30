Звезда Шахтера Судаков готовится перебраться в один из европейских топ-клубов
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Звезда Шахтера Судаков готовится перебраться в один из европейских топ-клубов

Георгий Судаков
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Источник:  online.ua

Ведущий игрок Шахтера Георгий Судаков настроен покинуть Украину и продолжить карьеру в составе одного из европейских футбольных грандов.

Где планирует продолжить карьеру Судаков

По словам 21-летнего футболиста в комментарии одному из британских изданий, его мечтой является попасть в один из грандов английской Премьер-лиги.

О, Премьер-лига — моя мечта. Было бы здорово сыграть там, в одном из топ-клубов. Я не могу выделить какой-либо из них как приоритет, это все известные клубы. Как сказал Пеп Гвардиола, выиграть Премьер-лигу сложнее, чем выиграть Лигу чемпионов, — объясняет Судаков.

Футболист признался, что из-за развязанной Россией преступной войны против Украины его семья чувствует себя в опасности.

Сегодня в Украине нет безопасного места. Все боятся. Нравственно это сложно. Каждый раз, когда моя дочь слышит сирены, она бежит прятаться под одеяло. Трудно это принять. У меня есть возможность перевезти семью за пределы Украины, — объясняет полузащитник Шахтера.

В планах Судакова успешное выступление на Евро-2024, что позволит ему заключить контракт с одним из европейских топ-клубов.

Я только что говорил об этом со своей женой, буквально 30 минут назад. Мое настроение такое — я достиг в Шахтере всего, на что способен, максимально развился как игрок и готов двигаться вперед. Я надеюсь показать, на что я способен на Евро, и тогда мое будущее изменится, подчеркнул футболист.

Какие европейские клубы интересуются Судаковым

Предметный интерес к самому дорогому игроку УПЛ проявляют Манчестер Сити, Арсенал, Ливерпуль, Милан, Ювентус.

Итальянский Наполи даже подготовил улучшенное предложение по Судакову.

Зимой Шахтер переподписал новое соглашение со своим самым дорогим игроком.

Так что можно не сомневаться, что боссы "горняков" попытаются получить максимум за своего питомца.

Контракт Судакова с Шахтером рассчитан до конца 2028 года. По данным Transfermarkt, его стоимость составляет 25 миллионов евро.

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