Ведущий игрок Шахтера Георгий Судаков настроен покинуть Украину и продолжить карьеру в составе одного из европейских футбольных грандов.
Где планирует продолжить карьеру Судаков
По словам 21-летнего футболиста в комментарии одному из британских изданий, его мечтой является попасть в один из грандов английской Премьер-лиги.
Футболист признался, что из-за развязанной Россией преступной войны против Украины его семья чувствует себя в опасности.
В планах Судакова успешное выступление на Евро-2024, что позволит ему заключить контракт с одним из европейских топ-клубов.
Какие европейские клубы интересуются Судаковым
Предметный интерес к самому дорогому игроку УПЛ проявляют Манчестер Сити, Арсенал, Ливерпуль, Милан, Ювентус.
Итальянский Наполи даже подготовил улучшенное предложение по Судакову.
Зимой Шахтер переподписал новое соглашение со своим самым дорогим игроком.
Так что можно не сомневаться, что боссы "горняков" попытаются получить максимум за своего питомца.
Контракт Судакова с Шахтером рассчитан до конца 2028 года. По данным Transfermarkt, его стоимость составляет 25 миллионов евро.
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