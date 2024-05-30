Провідний гравець Шахтаря Георгій Судаков налаштований покинути Україну і продовжити кар'єру у складі одного з європейських футбольних грандів.
Де планує продовжити кар’єру Судаков
За словами 21-річного футболіста у коментарі одному з британських видань, його мрією є потрапити до одного з грандів англійської Прем'єр-ліги.
Футболіст зізнався, що через розв’язану Росією злочинну війну проти України його сім’я почувається у небезпеці.
У планах Судакова успішний виступ на Євро-2024, що дозволить йому укласти контракт з одним з європейських топ-клубів.
Які європейські клуби цікавляться Судаковим
Предметний інтерес до найдорожчого гравця УПЛ виявляють Манчестер Сіті, Арсенал, Ліверпуль, Мілан, Ювентус.
Італійський Наполі навіть підготував поліпшену пропозицію по Судакову.
Взимку Шахтар перепідписав нову угоду зі своїм найдорожчим гравцем.
Тож можна не сумніватися, що боси "гірників" спробують отримати максимум за свого вихованця.
Контракт Судакова з Шахтарем розрахований до кінця 2028 року. За даними Transfermarkt його вартість становить 25 мільйонів євро.
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-