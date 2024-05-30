Провідний гравець Шахтаря Георгій Судаков налаштований покинути Україну і продовжити кар'єру у складі одного з європейських футбольних грандів.

Де планує продовжити кар’єру Судаков

За словами 21-річного футболіста у коментарі одному з британських видань, його мрією є потрапити до одного з грандів англійської Прем'єр-ліги.

О, Прем'єр-ліга — моя мрія. Було б чудово зіграти там, в одному із топ-клубів. Я не можу виділити будь-який з них як пріоритет, це все відомі клуби. Як сказав Пеп Гвардіола, виграти Прем'єр-лігу складніше, аніж виграти Лігу чемпіонів, — пояснює Судаков. Поширити

Футболіст зізнався, що через розв’язану Росією злочинну війну проти України його сім’я почувається у небезпеці.

Сьогодні в Україні немає безпечного місця. Усі бояться. Морально це складно. Щоразу, коли моя донька чує сирени, вона біжить ховатися під ковдру. Важко це прийняти. Я маю можливість перевезти родину за межі України, — пояснює півзахисник Шахтаря. Поширити

У планах Судакова успішний виступ на Євро-2024, що дозволить йому укласти контракт з одним з європейських топ-клубів.

Я щойно говорив про це зі своєю дружиною, буквально 30 хвилин тому. Мій настрій такий — я досягнув у Шахтарі всього, на що здатний, максимально розвинувся як гравець і готовий рухатися вперед. Я сподіваюся показати, на що я здатний на Євро, і тоді моє майбутнє зміниться, — підкреслив футболіст. Поширити

Які європейські клуби цікавляться Судаковим

Предметний інтерес до найдорожчого гравця УПЛ виявляють Манчестер Сіті, Арсенал, Ліверпуль, Мілан, Ювентус.

Італійський Наполі навіть підготував поліпшену пропозицію по Судакову.

Взимку Шахтар перепідписав нову угоду зі своїм найдорожчим гравцем.

Тож можна не сумніватися, що боси "гірників" спробують отримати максимум за свого вихованця.