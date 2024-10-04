Перше “класико” між фаворитами УПЛ київським Динамо та донецьким Шахтарем у цьому сезоні має пройти 27 жовтня.
Головні тези:
- Перший «класико» між Динамо та Шахтарем у новому сезоні заплановано на 27 жовтня, що залишає фанатів в очікуванні захоплюючого поєдинку.
- Українські гранди готуються до очної зустрічі, проводячи матчі у єврокубках, з метою демонстрації найкращих результатів.
- Динамо та Шахтар після восьми турів УПЛ демонструють вражаючі результати, забезпечуючи собі топові позиції в турнірних таблицях.
- Динамо має труднощі у Лізі Європи, програючи другий поспіль матч, у той час як Шахтар шукає своє місце серед європейських конкурентів.
- Наступне «класико» обіцяє стати захоплюючим спортивним шоу для українських футбольних шанувальників, приносячи нові емоції та враження.
Що відомо про перше у цьому сезоні “класико” між Динамо та Шахтарем
Загалом одинадцятий тур триватиме з 25 по 27 жовтня. Його програму відкриє поєдинок між Рухом і Чорноморцем.
"Класичне" ж залишиться на десерт. Воно закриватиме тур у неділю й розпочнеться о 18:00.
25 жовтня. Рух — Чорноморець (15:30)
25 жовтня. Полісся — Колос (18:00)
26 жовтня. Інгулець — Олександрія (13:00)
26 жовтня. Кривбас — ЛНЗ (15:30)
26 жовтня. Карпати — Оболонь (18:00)
27 жовтня. Лівий Берег — Зоря (13:00)
27 жовтня. Верес — Ворскла (15:30)
Обидва українські гранди перед очною зустріччю проводитимуть поєдинки у єврокубках. У "гірників" буде на два дні відпочинку більше — 22 жовтня донеччани зіграють у Лізі чемпіонів з лондонським Арсеналом, а кияни 24 жовтня протистоятимуть римській Ромі в Лізі Європи.
У минулому сезоні Шахтар перемагав Динамо у обох очних зустрічах в рамках УПЛ із однаковим рахунком 1:0.
Після восьми турів Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ з 19 очками в активі, а "гірники" наразі посідають четверту сходинку — 13 залікових балів.
Що відомо про виступи українських топ-клубів у Лізі Європи
Динамо програло другий поспіль матч в ЛЄ та залишається однією з двох команд, які ще не забивали у турнірі. Кияни розташувались аж на 35 місці у загальній таблиці.
Нижче тільки Бешикташ через гіршу різницю м'ячів. У свою чергу лідерство захопили п'ять клубів, які набрали максимум у перших двох турах. Мова про Лаціо, Ліон, Тоттенхем, Стяуа та Андерлехт.
Матчі третього туру Ліги Європи пройдуть за три тижні, 23-24 жовтня. Динамо завітає в гості до одного з фаворитів усього турніру Роми.
У той же час донецький Шахтар у номінально домашньому матчі програв Аталанті у другому турі оновленої Ліги чемпіонів сезону-2024/2025 із рахунком 0:3.
Перед очним протистоянням обидві команди мали однакову кількість очок. У першому турі реформованої Ліги чемпіонів донеччани зіграли у нічию з Болоньєю, а "бергамаски" не визначили переможця у поєдинку із Арсеналом.
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