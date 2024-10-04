Перше “класико” між фаворитами УПЛ київським Динамо та донецьким Шахтарем у цьому сезоні має пройти 27 жовтня.

Що відомо про перше у цьому сезоні “класико” між Динамо та Шахтарем

Загалом одинадцятий тур триватиме з 25 по 27 жовтня. Його програму відкриє поєдинок між Рухом і Чорноморцем.

"Класичне" ж залишиться на десерт. Воно закриватиме тур у неділю й розпочнеться о 18:00.

25 жовтня. Рух — Чорноморець (15:30)

25 жовтня. Полісся — Колос (18:00)

26 жовтня. Інгулець — Олександрія (13:00)

26 жовтня. Кривбас — ЛНЗ (15:30)

26 жовтня. Карпати — Оболонь (18:00)

27 жовтня. Лівий Берег — Зоря (13:00)

27 жовтня. Верес — Ворскла (15:30)

Динамо проти Шахтаря

Обидва українські гранди перед очною зустріччю проводитимуть поєдинки у єврокубках. У "гірників" буде на два дні відпочинку більше — 22 жовтня донеччани зіграють у Лізі чемпіонів з лондонським Арсеналом, а кияни 24 жовтня протистоятимуть римській Ромі в Лізі Європи.

У минулому сезоні Шахтар перемагав Динамо у обох очних зустрічах в рамках УПЛ із однаковим рахунком 1:0.

Після восьми турів Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ з 19 очками в активі, а "гірники" наразі посідають четверту сходинку — 13 залікових балів.

Що відомо про виступи українських топ-клубів у Лізі Європи

Динамо програло другий поспіль матч в ЛЄ та залишається однією з двох команд, які ще не забивали у турнірі. Кияни розташувались аж на 35 місці у загальній таблиці.

Нижче тільки Бешикташ через гіршу різницю м'ячів. У свою чергу лідерство захопили п'ять клубів, які набрали максимум у перших двох турах. Мова про Лаціо, Ліон, Тоттенхем, Стяуа та Андерлехт.

Матчі третього туру Ліги Європи пройдуть за три тижні, 23-24 жовтня. Динамо завітає в гості до одного з фаворитів усього турніру Роми.

У той же час донецький Шахтар у номінально домашньому матчі програв Аталанті у другому турі оновленої Ліги чемпіонів сезону-2024/2025 із рахунком 0:3.

Перед очним протистоянням обидві команди мали однакову кількість очок. У першому турі реформованої Ліги чемпіонів донеччани зіграли у нічию з Болоньєю, а "бергамаски" не визначили переможця у поєдинку із Арсеналом.