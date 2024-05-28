"Динамо" дізналося потенційних суперників на старті кваліфікації Ліги чемпіонів
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"Динамо" дізналося потенційних суперників на старті кваліфікації Ліги чемпіонів

футбол

Визначилися потенційні суперники київського "Динамо" на старті кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

"Динамо" дізналося потенційних суперників на старті кваліфікації Ліги чемпіонів

Команда Олександра Шовковського в ранзі срібного призера чемпіонату України розпочне боротьбу з другого відбіркового раунду, де разом з турецьким "Фенербахче" буде сіяною. На шляху до основної стадії найпрестижнішого євротурніру киянам потрібно пройти трьох суперників.

Суперником "біло-синіх" у другому раунді кваліфікації стане сербський "Партизан" або швейцарський "Лугано".

Жеребкування 2-го кваліфай-раунду ЛЧ відбудеться 19 червня, а матчі заплановано на 23/24 та 30/31 липня.

Якщо "Динамо" подолає другий відбірковий раунд Ліги чемпіонів, то забезпечить собі єврокубкову осінь — щонайменше потрапляння до основної стадії Ліги конференцій.

Жеребкування третього кваліфай-раунду ЛЧ відбудеться 22 липня, матчі — 6/7 серпня та 13 серпня. Там "Динамо", якщо пройде другий відбірковий раунд, буде несіяним і отримає в суперники когось із таких клубів: "Рейнджерс" (Шотландія), "Славія" (Чехія), "Зальцбург" (Австрія), "Лілль" (Франція).

У разі поразки в другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів кияни продовжать змагатися у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи.

Що відомо про проведення Ліги чемпіонів

Від сезону-2024/25 УЄФА запровадив новий формат розіграшу єврокубків. Крім збільшення кількості учасників основної стадії усіх трьох євротурнірів з 32 до 36 клубів, класичний груповий етап буде замінений на формат єдиної ліги.

Таким чином, кожна команда в Лізі чемпіонів та Лізі Європи проведе по вісім поєдинків з різними суперниками (чотири вдома та чотири на виїзді), а в Лізі конференцій — по шість матчів на етапі ліги (три вдома та три на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії кожного з євротурнірів автоматично потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу.

Революційні зміни також торкнуться календаря турнірів. Останні, 7-й та 8-й, тури в ЛЧ та ЛЄ відбудуться в січні 2025 року. ЛК завершиться шостим туром у грудні.

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