"Динамо" узнало потенциальных соперников на старте квалификации Лиги чемпионов

Команда Александра Шовковского в ранге серебряного призера чемпионата Украины приступит к борьбе со второго отборочного раунда, где вместе с турецким "Фенербахче" будет сеяной. На пути к основной стадии самого престижного евротурнира киевлянам нужно пройти троих соперников.

Соперником "бело-синих" во втором раунде квалификации станет сербский "Партизан" или швейцарский "Лугано".

Жеребьевка 2-го квалифай-раунда ЛЧ состоится 19 июня, а матчи запланированы на 23/24 и 30/31 июля.

Если "Динамо" преодолеет второй отборочный раунд Лиги чемпионов, то обеспечит себе еврокубковую осень — как минимум попадание в основную стадию Лиги конференций.

Жеребьевка третьего квалифай-раунда ЛЧ состоится 22 июля, матчи — 6/7 августа и 13 августа. Там "Динамо", если пройдет второй отборочный раунд, будет несеянным и получит в соперники одного из таких клубов: "Рейнджерс" (Шотландия), "Славия" (Чехия), "Зальцбург" (Австрия), "Лилль" (Франция).

В случае поражения во втором раунде квалификации Лиги чемпионов киевляне продолжат соревноваться в третьем раунде квалификации Лиги Европы.

Что известно о проведении Лиги чемпионов

С сезона 2024/25 УЕФА ввел новый формат розыгрыша еврокубков. Помимо увеличения количества участников основной стадии всех трех евротурниров с 32 до 36 клубов классический групповой этап будет заменен на формат единой лиги.

Таким образом, каждая команда в Лиге чемпионов и Лиге Европы проведет по восемь поединков с разными соперниками (четыре дома и четыре на выезде), а в Лиге конференций — по шесть матчей на этапе лиги (три дома и три на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии каждого из евротурниров автоматически попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала.

Революционные изменения также коснутся календаря турниров. Последние, 7-й и 8-й, туры в ЛЧ и ЛЕ пройдут в январе 2025 года. ЛК завершится шестым туром в декабре.