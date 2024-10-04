Первый "классико" между Динамо и Шахтером ― известные дата и место
Категория
Спорт
Дата публикации

Первый "классико" между Динамо и Шахтером ― известные дата и место

Динамо и Шахтер
Читати українською
Источник:  УПЛ

Первое "классико" между фаворитами УПЛ киевским Динамо и донецким Шахтером в этом сезоне должно пройти 27 октября.

Главные тезисы

  • Первое «классико» между Динамо и Шахтером в новом сезоне намечено на 27 октября.
  • Обе команды готовятся к встрече, демонстрируя высокие результаты во внутренних и европейских турнирах.
  • Прошлый сезон вывел Шахтер в лидеры УПЛ, однако Динамо показывает стабильность и амбиции в текущем чемпионате.
  • В таблице Лиги Европы украинские клубы пока показывают нестабильные результаты, особенно в атаке.
  • Предстоящее грандиозное событие обещает принести футбольным фанатам массу эмоций и незабываемых впечатлений.

Что известно о первом в этом сезоне "классико" между Динамо и Шахтером

Всего одиннадцатый тур продлится с 25 по 27 октября. Его программа откроет поединок между Движением и Черноморцем.

"Классическое" же останется на десерт. Она будет закрывать тур в воскресенье и начнется в 18:00.

  • 25 октября. Движение — Черноморец (15:30)

  • 25 октября. Полесье — Колос (18:00)

  • 26 октября. Ингулец — Александрия (13:00)

  • 26 октября. Кривбасс — ЛНЗ (15:30)

  • 26 октября. Карпаты — Оболонь (18:00)

  • 27 октября. Левый Берег — Заря (13:00)

  • 27 октября. Вереск — Ворскла (15:30)

Динамо и Шахтер уже 27 октября проведут первое "классико" в этом сезоне
Динамо против Шахтера

Оба украинских гранда перед очной встречей будут проводить поединки в еврокубках. У "горняков" будет на два дня отдыха больше — 22 октября дончане сыграют в Лиге чемпионов с лондонским Арсеналом, а киевляне 24 октября будут противостоять римской Роме в Лиге Европы.

В прошлом сезоне Шахтер побеждал Динамо в обеих очных встречах в рамках УПЛ с одинаковым счетом 1:0.

После восьми туров Динамо возглавляет турнирную таблицу УПЛ с 19 очками в активе, а "горняки" занимают четвертую строчку — 13 зачетных баллов.

Что известно о выступлениях украинских топ-клубов в Лиге Европы

Динамо проиграло второй матч подряд в ЛЕ и остается одной из двух команд, которые еще не забивали в турнире. Киевляне расположились на 35 месте в общей таблице.

Ниже только Бешикташ из-за худшей разницы мячей. В свою очередь лидерство захватили пять клубов, набравших максимум в первых двух турах. Речь о Лацио, Лионе, Тоттенхэме, Стяуа и Андерлехте.

Матчи третьего тура Лиги Европы пройдут через три недели, 23-24 октября. Динамо приедет в гости к одному из фаворитов всего турнира Ромы.

В то же время, донецкий Шахтер в номинально домашнем матче проиграл Аталанте во втором туре обновленной Лиги чемпионов сезона-2024/2025 со счетом 0:3.

Перед глазным противостоянием обе команды имели одинаковое количество очков. В первом туре реформированной Лиги чемпионов дончане сыграли в ничью с Болонью, а "бергамаски" не определили победителя в поединке с Арсеналом.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
"Динамо" получило разрешение на проведение матчей со зрителями. Известная дата игры
Динамо
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
"Динамо" узнало потенциальных соперников на старте квалификации Лиги чемпионов
футбол
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Какие шансы у "Динамо" на плей-офф Лиги Европы — прогноз ИИ
Какие шансы у "Динамо" на плей-офф Лиги Европы — прогноз ШИ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?