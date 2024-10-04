Первое "классико" между фаворитами УПЛ киевским Динамо и донецким Шахтером в этом сезоне должно пройти 27 октября.
Главные тезисы
- Первое «классико» между Динамо и Шахтером в новом сезоне намечено на 27 октября.
- Обе команды готовятся к встрече, демонстрируя высокие результаты во внутренних и европейских турнирах.
- Прошлый сезон вывел Шахтер в лидеры УПЛ, однако Динамо показывает стабильность и амбиции в текущем чемпионате.
- В таблице Лиги Европы украинские клубы пока показывают нестабильные результаты, особенно в атаке.
- Предстоящее грандиозное событие обещает принести футбольным фанатам массу эмоций и незабываемых впечатлений.
Что известно о первом в этом сезоне "классико" между Динамо и Шахтером
Всего одиннадцатый тур продлится с 25 по 27 октября. Его программа откроет поединок между Движением и Черноморцем.
"Классическое" же останется на десерт. Она будет закрывать тур в воскресенье и начнется в 18:00.
25 октября. Движение — Черноморец (15:30)
25 октября. Полесье — Колос (18:00)
26 октября. Ингулец — Александрия (13:00)
26 октября. Кривбасс — ЛНЗ (15:30)
26 октября. Карпаты — Оболонь (18:00)
27 октября. Левый Берег — Заря (13:00)
27 октября. Вереск — Ворскла (15:30)
Оба украинских гранда перед очной встречей будут проводить поединки в еврокубках. У "горняков" будет на два дня отдыха больше — 22 октября дончане сыграют в Лиге чемпионов с лондонским Арсеналом, а киевляне 24 октября будут противостоять римской Роме в Лиге Европы.
В прошлом сезоне Шахтер побеждал Динамо в обеих очных встречах в рамках УПЛ с одинаковым счетом 1:0.
После восьми туров Динамо возглавляет турнирную таблицу УПЛ с 19 очками в активе, а "горняки" занимают четвертую строчку — 13 зачетных баллов.
Что известно о выступлениях украинских топ-клубов в Лиге Европы
Динамо проиграло второй матч подряд в ЛЕ и остается одной из двух команд, которые еще не забивали в турнире. Киевляне расположились на 35 месте в общей таблице.
Ниже только Бешикташ из-за худшей разницы мячей. В свою очередь лидерство захватили пять клубов, набравших максимум в первых двух турах. Речь о Лацио, Лионе, Тоттенхэме, Стяуа и Андерлехте.
Матчи третьего тура Лиги Европы пройдут через три недели, 23-24 октября. Динамо приедет в гости к одному из фаворитов всего турнира Ромы.
В то же время, донецкий Шахтер в номинально домашнем матче проиграл Аталанте во втором туре обновленной Лиги чемпионов сезона-2024/2025 со счетом 0:3.
Перед глазным противостоянием обе команды имели одинаковое количество очков. В первом туре реформированной Лиги чемпионов дончане сыграли в ничью с Болонью, а "бергамаски" не определили победителя в поединке с Арсеналом.
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