"Динамо" получило разрешение на проведение матчей со зрителями. Известная дата игры
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"Динамо" получило разрешение на проведение матчей со зрителями. Известная дата игры

Динамо
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Источник:  ФК Динамо Киев

Болельщики смогут посетить уже ближайший домашний матч "Динамо" против "Черноморца".

Что известно о матче "Динамо"

Киевское "Динамо" получило разрешение на проведение матчей со зрителями от городской военной администрации.

Болельщики смогут посетить уже ближайший домашний поединок "бело-синих" против одесского "Черноморца", который состоится в субботу, 2 марта, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Начало встречи 19-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) между "Динамо" и "Черноморцем" - в 15:30.

Отмечается, что укрытие на случай воздушной тревоги будет оборудовано на территории стадиона под паркингом. У него будет все необходимое — питьевая вода, санузлы и т.д.

Сейчас "Динамо" (31 балл) занимает пятое место в УПЛ и на 6 очков отстает от лидера чемпионата "Кривбасса", однако у столичного клуба есть три поединка в запасе.

Что известно о пути Украины на Евро-2024

Украинская ассоциация футбола сообщает, что полуфинальный матч Босния и Герцеговина - Украина состоится 21 марта 2024 года в городе Зеница на стадионе "Билино Поле" (начало - в 21:45 по киевскому времени).

В случае победы, финал за выход в решающую часть чемпионата Европы 2024 состоится 26 марта во Вроцлаве, Польша.

Команда Сергея Реброва сыграет против победителя пары Израиль – Исландия.

Евро-2024 будет проходить в Германии с 14 июня по 14 июля.

В рамках группового этапа Евро-2024 победитель плей-офф Лиги наций (Путь В) сыграет с командами Румынии (17 июня), Словакии (21 июня) и Бельгии (26 июня).

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