"Динамо" отримало дозвіл на проведення матчів із глядачами. Відома дата гри

Уболівальники зможуть відвідати вже найближчий домашній матч “Динамо” проти "Чорноморця".

Що відомо про матч “Динамо”

Київське "Динамо" отримало дозвіл на проведення матчів з глядачами від міської військової адміністрації.

Уболівальники матимуть змогу відвідати вже найближчий домашній поєдинок "біло-синіх" проти одеського "Чорноморця", який відбудеться у суботу, 2 березня, на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Початок зустрічі 19-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) між "Динамо" та "Чорноморцем" — о 15:30.

Зазначається, що укриття на випадок повітряної тривоги буде обладнане на території стадіону, під паркінгом. Воно матиме усе необхідне — питну воду, санвузли і т.д.

Наразі "Динамо" (31 бал) посідає п'яте місце в УПЛ і на 6 очок відстає від лідера чемпіонату "Кривбаса", однак столичний клуб має три поєдинки в запасі.

Що відомо про шлях України на Євро-2024

Українська асоціація футболу повідомляє, що півфінальний матч Боснія і Герцеговина — Україна відбудеться 21 березня 2024 року в місті Зениця на стадіоні «Біліно Поле» (початок — о 21:45 за київським часом).

У разі перемоги, фінал за вихід до вирішальної частини чемпіонату Європи 2024 року відбудеться 26 березня у Вроцлаві, Польща.

Команда Сергія Реброва зіграє проти переможця пари Ізраїль — Ісландія.

Євро-2024 проходитиме в Німеччині з 14 червня до 14 липня.

У межах групового етапу Євро-2024 переможець плей-оф Ліги націй (Шлях В) зіграє з командами Румунії (17 червня), Словаччини (21 червня) та Бельгії (26 червня).