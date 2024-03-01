"Динамо" отримало дозвіл на проведення матчів із глядачами. Відома дата гри
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"Динамо" отримало дозвіл на проведення матчів із глядачами. Відома дата гри

Динамо
Джерело:  ФК Динамо Київ

Уболівальники зможуть відвідати вже найближчий домашній матч “Динамо” проти "Чорноморця".

Що відомо про матч “Динамо”

Київське "Динамо" отримало дозвіл на проведення матчів з глядачами від міської військової адміністрації.

Уболівальники матимуть змогу відвідати вже найближчий домашній поєдинок "біло-синіх" проти одеського "Чорноморця", який відбудеться у суботу, 2 березня, на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Початок зустрічі 19-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) між "Динамо" та "Чорноморцем" — о 15:30.

Зазначається, що укриття на випадок повітряної тривоги буде обладнане на території стадіону, під паркінгом. Воно матиме усе необхідне — питну воду, санвузли і т.д.

Наразі "Динамо" (31 бал) посідає п'яте місце в УПЛ і на 6 очок відстає від лідера чемпіонату "Кривбаса", однак столичний клуб має три поєдинки в запасі.

Що відомо про шлях України на Євро-2024

Українська асоціація футболу повідомляє, що півфінальний матч Боснія і Герцеговина — Україна відбудеться 21 березня 2024 року в місті Зениця на стадіоні «Біліно Поле» (початок — о 21:45 за київським часом).

У разі перемоги, фінал за вихід до вирішальної частини чемпіонату Європи 2024 року відбудеться 26 березня у Вроцлаві, Польща.

Команда Сергія Реброва зіграє проти переможця пари Ізраїль — Ісландія.

Євро-2024 проходитиме в Німеччині з 14 червня до 14 липня.

У межах групового етапу Євро-2024 переможець плей-оф Ліги націй (Шлях В) зіграє з командами Румунії (17 червня), Словаччини (21 червня) та Бельгії (26 червня).

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