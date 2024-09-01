Какие шансы у "Динамо" на плей-офф Лиги Европы — прогноз ИИ

Искусственный интеллект оценил шансы киевского “Динамо” на плей-офф Лиги Европы сезона-2024/25. Пока прогнозы неутешительные, однако правдоподобные.

ИИ считает, что чуда не случится

Новый прогноз искусственного интеллекта опубликовал статистический портал Football Meets Data.

Таким образом, он решил оценить шансы команд основного раунда Лиги Европы на выход в плей-офф.

С этой целью было проведено более 10 000 симуляций основного раунда турнира.

Следует обратить внимание на то, что шансы киевского "Динамо" на выход в плей-офф — скудные.

Искусственный интеллект пришел к выводу, что вероятность того, что киевляне попадут в топ-8 и попадут в 1/8 финала напрямую, составляет 9%.

🚨 Our first Europa League simulations for the league stage.



💠 Probabilities to finish in Top 8 and directly qualify for R16.



💠 Probabilities to finish in Top 24 and qualify at least for the KO round. pic.twitter.com/28YyAUBCFj — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 31, 2024

Кроме того, указано, что вероятность попадания в топ-24 и участия в дополнительном раунде плей-офф за выход в 1/8 финала — 54%.

Таким образом, команда Александра Шовковского в прогнозе ИИ оказалась на 30 месте среди 36 участников.

Что также важно понимать, больше всего шансов на попадание в топ-8 и в 1/8 финала у лондонского Тоттенхэма — 49%.

Расписание матчей "Динамо" в Лиге Европы: