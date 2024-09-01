Какие шансы у "Динамо" на плей-офф Лиги Европы — прогноз ИИ

Искусственный интеллект оценил шансы киевского “Динамо” на плей-офф Лиги Европы сезона-2024/25. Пока прогнозы неутешительные, однако правдоподобные.
Главные тезисы
- Искусственный интеллект провел анализ и оценил шансы киевлян на выход в плей-офф Лиги Европы сезона-2024/25.
- Прогноз ИИ показал, что вероятность попадания “Динамо” в топ-8 и в 1/8 финала крайне низка – всего 9%.
- Уже известно расписание матчей “Динамо” в турнире Лиги Европы.
ИИ считает, что чуда не случится
Новый прогноз искусственного интеллекта опубликовал статистический портал Football Meets Data.
Таким образом, он решил оценить шансы команд основного раунда Лиги Европы на выход в плей-офф.
С этой целью было проведено более 10 000 симуляций основного раунда турнира.
Следует обратить внимание на то, что шансы киевского "Динамо" на выход в плей-офф — скудные.
Искусственный интеллект пришел к выводу, что вероятность того, что киевляне попадут в топ-8 и попадут в 1/8 финала напрямую, составляет 9%.
Кроме того, указано, что вероятность попадания в топ-24 и участия в дополнительном раунде плей-офф за выход в 1/8 финала — 54%.
Таким образом, команда Александра Шовковского в прогнозе ИИ оказалась на 30 месте среди 36 участников.
Что также важно понимать, больше всего шансов на попадание в топ-8 и в 1/8 финала у лондонского Тоттенхэма — 49%.
Расписание матчей "Динамо" в Лиге Европы:
1 тур, 25 сентября: Динамо — Лацио (22:00)
2 тур, 3 октября: Гоффенгайм — Динамо (19:45)
3 тур, 24 октября: Рома — Динамо (19:45)
4 тур, 7 ноября: Динамо — Ференцварош (22:00)
5 тур, 28 ноября: Динамо — Виктория Пльзень (19:45)
6 тур, 12 декабря: Реал Сосьедад — Динамо (22:00)
7 тур, 21 января: Галатасарай — Динамо (17:30)
8 тур, 30 января Динамо — РФШ (22:00)
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