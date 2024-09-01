Які шанси у "Динамо" на плейоф Ліги Європи — прогноз ШІ

Штучний інтелект оцінив шанси київського “Динамо на плейоф” Ліги Європи сезону-2024/25. Поки прогнози невтішні, однак правдоподібні.

ШІ вважає, що диво не станеться

Новий прогноз штучного інтелекту опублікував статистичний портал Football Meets Data.

У такий спосіб він вирішив оцінити шанси команд основного раунду Ліги Європи на вихід у плейоф.

З цією метою було проведено понад 10000 симуляцій основного раунду турніру.

Варто звернути увагу на те, що шанси київського “Динамо” на вихід в плейоф — мізерні.

Штучний інтелект дійшов висновку, що Імовірність того, що кияни потраплять до топ-8 і потраплять в 1/8 фіналу напряму, становить 9%.

🚨 Our first Europa League simulations for the league stage.



💠 Probabilities to finish in Top 8 and directly qualify for R16.



💠 Probabilities to finish in Top 24 and qualify at least for the KO round. pic.twitter.com/28YyAUBCFj — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 31, 2024

Окрім того, наголошується, що ймовірність потрапляння в топ-24 і участі в додатковому раунді плейоф за вихід в 1/8 фіналу — 54%.

Таким чином команда Олександра Шовковського у прогнозі ШІ опинилася на 30 місці серед 36 учасників.

Що також важливо розуміти, найбільше шансів на потрапляння у топ-8 і в 1/8 фіналу напряму у лондонсьного Тоттенгема — 49%.

Розклад матчів “Динамо” в Лізі Європи: