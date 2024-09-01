Які шанси у "Динамо" на плейоф Ліги Європи — прогноз ШІ
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Які шанси у "Динамо" на плейоф Ліги Європи — прогноз ШІ

Ліга Європи
Джерело:  online.ua

Штучний інтелект оцінив шанси київського “Динамо на плейоф” Ліги Європи сезону-2024/25. Поки прогнози невтішні, однак правдоподібні.

Головні тези:

  • Штучний інтелект провів аналіз та оцінив шанси киян на вихід в плейоф Ліги Європи сезону-2024/25.
  • Прогноз ШІ показав, що імовірність потрапляння Динамо у топ-8 та в 1/8 фіналу вкрай низька - лише 9%.
  • Уже відомий розклад матчів Динамо в турнірі Ліги Європи.

ШІ вважає, що диво не станеться

Новий прогноз штучного інтелекту опублікував статистичний портал Football Meets Data.

У такий спосіб він вирішив оцінити шанси команд основного раунду Ліги Європи на вихід у плейоф.

З цією метою було проведено понад 10000 симуляцій основного раунду турніру.

Варто звернути увагу на те, що шанси київського “Динамо” на вихід в плейоф — мізерні.

Штучний інтелект дійшов висновку, що Імовірність того, що кияни потраплять до топ-8 і потраплять в 1/8 фіналу напряму, становить 9%.

Окрім того, наголошується, що ймовірність потрапляння в топ-24 і участі в додатковому раунді плейоф за вихід в 1/8 фіналу — 54%.

Таким чином команда Олександра Шовковського у прогнозі ШІ опинилася на 30 місці серед 36 учасників.

Що також важливо розуміти, найбільше шансів на потрапляння у топ-8 і в 1/8 фіналу напряму у лондонсьного Тоттенгема — 49%.

Розклад матчів “Динамо” в Лізі Європи:

  • 1 тур, 25 вересня: Динамо — Лаціо (22:00)

  • 2 тур, 3 жовтня: Гоффенгайм — Динамо (19:45)

  • 3 тур, 24 жовтня: Рома — Динамо (19:45)

  • 4 тур, 7 листопада: Динамо — Ференцварош (22:00)

  • 5 тур, 28 листопада: Динамо — Вікторія Пльзень (19:45)

  • 6 тур, 12 грудня: Реал Сосьєдад — Динамо (22:00)

  • 7 тур, 21 січня: Галатасарай — Динамо (17:30)

  • 8 тур, 30 січня Динамо — РФШ (22:00)

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