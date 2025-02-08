Бразильский форвард Элиас подписал контракт с "Шахтером"

18-летний бразильский форвард Кауан Элиас перешел из "Флуминенсе" в донецкий "Шахтер".

"Шахтер" подписал контракт с бразильцем Элиасом

Кауан Элиас подписал с "Шахтером" контракт на пять лет.

Форвард будет играть за донецкий клуб под 19-м номером.

По информации Transfermarkt, сумма трансфера — 17 млн евро.

Только дважды за всю историю "Шахтер" платил больше денег за одного футболиста. В 2013 году украинцы купили бразильца Бернарда за 25 млн, а в 2021-м Педринью за 18 млн.

18-летний Элиас забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 47 матчах за первую команду "Флуминенсе". На счету форварда также 12 матчей и 9 голов в юношеской сборной Бразилии.