Бразильский форвард Элиас подписал контракт с "Шахтером"

18-летний бразильский форвард Кауан Элиас перешел из "Флуминенсе" в донецкий "Шахтер".
Главные тезисы
- 18-летний бразильский форвард Кауан Элиас перешел из Флуминенсе в Шахтер за 17 млн евро, установив рекорд для клуба.
- Элиас уже продемонстрировал свой потенциал, забив 8 голов и отдав 2 ассиста за Флуминенсе, а также выступая за молодежную сборную Бразилии.
- Шахтер приобрел талантливого форварда, который будет выступать за клуб под 19-м номером в течение 5 лет.
"Шахтер" подписал контракт с бразильцем Элиасом
Кауан Элиас подписал с "Шахтером" контракт на пять лет.
Форвард будет играть за донецкий клуб под 19-м номером.
По информации Transfermarkt, сумма трансфера — 17 млн евро.
Только дважды за всю историю "Шахтер" платил больше денег за одного футболиста. В 2013 году украинцы купили бразильца Бернарда за 25 млн, а в 2021-м Педринью за 18 млн.
18-летний Элиас забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 47 матчах за первую команду "Флуминенсе". На счету форварда также 12 матчей и 9 голов в юношеской сборной Бразилии.
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