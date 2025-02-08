Бразильский форвард Элиас подписал контракт с "Шахтером"
Категория
Спорт
Дата публикации

Бразильский форвард Элиас подписал контракт с "Шахтером"

Шахтер
Читати українською
Источник:  ФК Шахтер

18-летний бразильский форвард Кауан Элиас перешел из "Флуминенсе" в донецкий "Шахтер".

Главные тезисы

  • 18-летний бразильский форвард Кауан Элиас перешел из Флуминенсе в Шахтер за 17 млн евро, установив рекорд для клуба.
  • Элиас уже продемонстрировал свой потенциал, забив 8 голов и отдав 2 ассиста за Флуминенсе, а также выступая за молодежную сборную Бразилии.
  • Шахтер приобрел талантливого форварда, который будет выступать за клуб под 19-м номером в течение 5 лет.

"Шахтер" подписал контракт с бразильцем Элиасом

Кауан Элиас подписал с "Шахтером" контракт на пять лет.

Форвард будет играть за донецкий клуб под 19-м номером.

По информации Transfermarkt, сумма трансфера — 17 млн евро.

Только дважды за всю историю "Шахтер" платил больше денег за одного футболиста. В 2013 году украинцы купили бразильца Бернарда за 25 млн, а в 2021-м Педринью за 18 млн.

18-летний Элиас забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 47 матчах за первую команду "Флуминенсе". На счету форварда также 12 матчей и 9 голов в юношеской сборной Бразилии.

Transfermarkt оценивает Кауана Элиаса в 9 млн. евро.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Экс-тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби возглавил ФК "Марсель"
Экс-тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби возглавил ФК "Марсель"
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Олимпиада-2024. ФК "Шахтер" делегировал в сборную Украины пять футболистов
ФК "Шахтер"
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Первый "классико" между Динамо и Шахтером ― известные дата и место
Динамо и Шахтер

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?