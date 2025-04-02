Бред Пітт зніметься у сиквелі "Одного разу в Голлівуді"

Режисер "Бійцівського клубу" та "Загадкової історії Бенджаміна Баттона" Девід Фінчер зніме продовження фільму Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді" за його сценарієм.

Фінчер зніме сиквел "Одного разу в Голлівуді" з Бредом Піттом

Драмеді-фільм 2019 року режисера Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді" отримає продовження. Цього разу стрічка створюється не для кінотеатрального прокату, а для стримінгового сервісу Netflix.

Режисером сиквелу, який поки не має назви, виступить не Квентін Тарантіно, а Девід Фінчер, відомий створенням фільмів "Чужий 3", "Бійцівський клуб", "Загадкова історія Бенджаміна Баттона", "Дівчина з тату дракона", "Загублена" тощо. Квентін Тарантіно виступить автором сценарію майбутнього фільму.

Бред Пітт знову зіграє роль каскадера Кліффа Бута, за яку він отримав "Оскар".

"Одного разу в Голлівуді" був випущений Sony Pictures у 2019 році, але Тарантіно домовився про угоду, яка повернула б йому основні авторські права на фільм через кілька років.

Інформація про сиквел з'явилася після того, як Тарантіно відмовився від планів щодо режисерування свого 10-го (і нібито останнього) повнометражного фільму "Кінокритик". Він написав сценарій, а Бред Пітт отримав головну роль.

Повідомлялося, що історія відбуватиметься в 1970-х роках і розповість про кінокритика, який писав для порножурналу. Ходили чутки, що Пітт зіграє якусь версію свого персонажа з "Одного разу в Голлівуді" Кліффа Бута, який у романі Тарантіно про його власний фільм був справжнім кіноманом. Поширити

Тепер Пітт офіційно зіграє роль, яка принесла йому "Оскар" за найкращу чоловічу роль другого плану. У проєкті Пітт возз’єднається з Фінчером, які в тандемі працювали над трилером "Сім", культовою сатирою "Бійцівський клуб" і "Загадковою історією Бенджаміна Баттона".