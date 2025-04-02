Брэд Питт снимется в сиквеле "Однажды в Голливуде"

Режиссер "Бойцовского клуба" и "Загадочной истории Бенджамина Баттона" Дэвид Финчер снимет продолжение фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" по его сценарию.
Главные тезисы
- Режиссер Дэвид Финчер снимет сиквел “Однажды в Голливуде” по сценарию Квентина Тарантино с участием Брэда Питта для Netflix.
- Фильм продолжит историю событий 1970-х годов.
- Брэд Питт вернется к роли Клиффа Бута, за которую он был удостоен “Оскара”.
Финчер снимет сиквел "Однажды в Голливуде" с Брэдом Питтом
Драмеди-фильм 2019 года режиссера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" получит продолжение. В этот раз фильм создается не для кинотеатрального проката, а для стримингового сервиса Netflix.
Режиссером сиквела, который пока не имеет названия, выступит не Квентин Тарантино, а Дэвид Финчер, известный созданием фильмов "Чужой 3", "Бойцовский клуб", "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Девушка из папы дракона", "Потерянная" и т.д. Квентин Тарантино выступит автором сценария предстоящего фильма.
Брэд Питт снова сыграет роль каскадера Клиффа Бута, за которую он получил "Оскар".
"Однажды в Голливуде" был выпущен Sony Pictures в 2019 году, но Тарантино договорился о соглашении, которое вернуло бы ему основные авторские права на фильм через несколько лет.
Информация о сиквеле появилась после того, как Тарантино отказался от планов по режиссированию своего 10-го (и якобы последнего) полнометражного фильма "Кинокритик". Он написал сценарий, а Брэд Питт получил главную роль.
Теперь Питт официально сыграет роль, принесшую ему "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана. В проекте Питт воссоединится с Финчером, работавшим в тандеме над триллером "Семь", культовой сатирой "Бойцовский клуб" и "Загадочной историей Бенджамина Баттона".
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