Брэд Питт снимется в сиквеле "Однажды в Голливуде"

Режиссер "Бойцовского клуба" и "Загадочной истории Бенджамина Баттона" Дэвид Финчер снимет продолжение фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" по его сценарию.

Финчер снимет сиквел "Однажды в Голливуде" с Брэдом Питтом

Драмеди-фильм 2019 года режиссера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" получит продолжение. В этот раз фильм создается не для кинотеатрального проката, а для стримингового сервиса Netflix.

Режиссером сиквела, который пока не имеет названия, выступит не Квентин Тарантино, а Дэвид Финчер, известный созданием фильмов "Чужой 3", "Бойцовский клуб", "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Девушка из папы дракона", "Потерянная" и т.д. Квентин Тарантино выступит автором сценария предстоящего фильма.

Брэд Питт снова сыграет роль каскадера Клиффа Бута, за которую он получил "Оскар".

"Однажды в Голливуде" был выпущен Sony Pictures в 2019 году, но Тарантино договорился о соглашении, которое вернуло бы ему основные авторские права на фильм через несколько лет.

Информация о сиквеле появилась после того, как Тарантино отказался от планов по режиссированию своего 10-го (и якобы последнего) полнометражного фильма "Кинокритик". Он написал сценарий, а Брэд Питт получил главную роль.

Сообщалось, что история будет происходить в 1970-х годах и расскажет о кинокритике, который писал для порножурнала. Ходили слухи, что Питт сыграет некую версию своего персонажа из "Однажды в Голливуде" Клиффа Бута, который в романе Тарантино о его собственном фильме был настоящим киноманом. Поделиться

Теперь Питт официально сыграет роль, принесшую ему "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана. В проекте Питт воссоединится с Финчером, работавшим в тандеме над триллером "Семь", культовой сатирой "Бойцовский клуб" и "Загадочной историей Бенджамина Баттона".