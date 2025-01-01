За прогнозами дослідників з Кембриджського центру Леверхалма з вивчення штучного інтелекту, наразі вже є системи ШІ, здатні маніпулювати людськими думками робити самостійні висновки та прогнози.

Що відомо про загрозу встановлення ШІ контролю над людськими думками

Дослідники попереджають, що розвиток генеративного ШІ і знайомство все більш широкого кола людей з чат-ботами відкривають горизонти для вдосконалення технологій переконання.

За прогнозами науковців, вже зовсім скоро почнуть з’являтись помічники на базі ШІ, які робитимуть прогнози, а також впливатимуть на прийняття людиною рішень, а також продаватимуть ці наміри в режимі реального часу компаніям, зацікавленим у задовільненні потреб людей ще до того, як вони усвідомлять, що прийняли певне рішення.

Людина і ШІ

Фахівці застерігають стосовно того, що ми перебуваємо на початку надзвичайно прибуткового, однак дуже тривожного ринку цифрових сигналів намірів, які включатимуть купівлю квитків у кінотеатр, та процес голосування на виборах.

Власні прогнози дослідники будують на тому, що вдосконалені помічники на базі ШІ матимуть доступ до великої кількості оведінкових і психологічних даних користувачів, які збиратимуть під час діалогу.

Те, що люди говорять під час розмови, як вони це кажуть, і тип висновків, які можна зробити в режимі реального часу, — це набагато інтимніша інформація, ніж просто записи онлайн-взаємодій, — пояснює науковий співробітник LCFI д-р Якуб Чаудхарі. Поширити

До чого йде вдосконалення ШІ моделей

Дослідники прогнозують, що економіка намірів є одним з ключових прагнень під час розвитку технологічної сфери, однак ранні ознаки цієї тенденції можна відслідкувати вже зараз.

Науковці включають у це заклик до "даних, які виражають наміри людини будь-якою мовою, на будь-яку тему і в будь-якому форматі" в повідомленні в блозі OpenAI за 2023 рік, а директор із продуктів Shopify на конференції того самого року говорив про появу чат-ботів, які "явно визначатимуть наміри користувача".

У 2024 році нова платформа розробки "App Intents" від Apple для під'єднання застосунків до Siri містить протоколи для "передбачення дій, які хтось може здійснити в майбутньому" і "пропонування наміру застосунку комусь у майбутньому з використанням наданих розробником прогнозів".

Науковці кажуть, що ці події не обов'язково погані, але потенційно можуть бути руйнівними.