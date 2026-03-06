Британські лікарі вперше провели дистанційну роботизовану операцію
Наука та медицина
Британські лікарі вперше провели дистанційну роботизовану операцію

Британські лікарі здійснили медичний прорив — вперше у країні провели дистанційну роботизовану операцію на пацієнті, який перебував за 2400 км від хірурга.

  • Британські лікарі вперше провели дистанційну роботизовану операцію, використовуючи роботизовану платформу Toumai Surgical Robot System.
  • Такі операції є важливим кроком у розвитку онкологічної хірургії та дозволяють виконувати складні медичні маніпуляції у реальному часі.

Лікарі з Британії провели дистанційну операцію на відстані 2400 км

Процедуру виконав професор Прокар Дасгупта, який керував роботизованою системою з Лондона.

Пацієнтом став 62-річний Пол Бакстон, який перебував у лікарня St Bernard's Hospital у Гібралтарі — британській заморській території на півдні Іспанії.

Під час операції використовували роботизовану платформу Toumai Surgical Robot System. Хірург керував чотирма роботизованими руками та 3D-камерою з операційної консолі у Великій Британії.

Затримка сигналу становила лише близько 60 мілісекунд, що дозволило виконувати складні медичні маніпуляції майже в режимі реального часу.

Такі операції особливо важливі для онкологічної хірургії, де точність рухів має критичне значення. Під час втручання місцева медична команда в Гібралтарі перебувала у режимі резервної підтримки на випадок проблем зі зв'язком, однак операція з видалення ракової пухлини простати пройшла успішно.

Пацієнт зазначив, що вже через кілька днів після операції почувався добре. Для нього телехірургія стала зручнішою альтернативою поїздці до Лондона або Мадрида.

Це не перший випадок дистанційної хірургії у світі. Раніше подібну операцію провели у Страсбурзі ще у 2001 році, коли хірурги з Нью-Йорка дистанційно видалили жовчний міхур пацієнту у Франції.

Експерти вважають, що розвиток телехірургії може допомогти пацієнтам у віддалених регіонах отримувати доступ до вузькопрофільних спеціалістів. Водночас залишаються питання безпеки зв'язку, вартості технологій та медичного регулювання.

