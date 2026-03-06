Британские врачи впервые провели дистанционную роботизированную операцию

Британские врачи совершили медицинский прорыв — впервые в стране провели дистанционную роботизированную операцию на пациенте, находившемся в 2400 км от хирурга.

Врачи из Британии провели дистанционную операцию на расстоянии 2400 км.

Процедуру выполнил профессор Прокар Дасгупта, руководивший роботизированной системой из Лондона.

Пациентом стал 62-летний Пол Бакстон, находившийся в больнице St Bernard's Hospital в Гибралтаре — британской заморской территории на юге Испании.

В ходе операции использовали роботизированную платформу Toumai Surgical Robot System. Хирург управлял четырьмя роботизированными руками и 3D-камерой из операционной консоли в Великобритании.

Задержка сигнала составляла всего около 60 миллисекунд, что позволило выполнять сложные медицинские манипуляции почти в режиме реального времени. Поделиться

Такие операции особенно важны для онкологической хирургии, где точность движений имеет критическое значение. Во время вмешательства местная медицинская команда в Гибралтаре была в режиме резервной поддержки на случай проблем со связью, однако операция по удалению раковой опухоли простаты прошла успешно.

Пациент отметил, что уже через несколько дней после операции чувствовал себя хорошо. Для него телехирургия стала более удобной альтернативой поездке в Лондон или Мадрид.

Это не первый случай дистанционной хирургии в мире. Ранее подобная операция была проведена в Страсбурге еще в 2001 году, когда хирурги из Нью-Йорка дистанционно удалили желчный пузырь пациенту во Франции.