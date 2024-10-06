Врачи назвали безопасное для человека количество чашек кофе в день
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Врачи назвали безопасное для человека количество чашек кофе в день

кофе
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Источник:  МОЗ Украины

В Минздраве отметили, что есть определенные особенности употребления кофе, которые необходимо знать, чтобы не нанести вред здоровью.

Главные тезисы

  • Минздрав определил безопасное употребление кофе для взрослых от 4 до 5 чашек в день.
  • Для беременных женщин рекомендуется употреблять до 200 мг кофеина в день, учитывая индивидуальные особенности.
  • Кофе может оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на организм, в зависимости от дозировки и состояния здоровья.
  • Детям до 12 лет следует избегать употребления кофе, так как их организм только формируется, и реакция на кофеин может быть непредсказуемой.
  • Медицинские рекомендации по безопасному потреблению кофе важны для поддержания здоровья и предотвращения негативных последствий.

Как безопасно для себя употреблять кофе

В частности, в Минздраве приводят данные Американской ассоциации, согласно которым для взрослого человека считается безопасным употребление от 4 до 5 чашек кофе в день.

Отмечается, что ежедневное употребление 400 миллиграмм кофеина не нанесет значительного вреда здоровью.

При этом в Минздраве отмечают, что на чувствительность кофе могут влиять состояние здоровья и употребления лекарства, из-за чего некоторые люди могут испытывать эффект от меньшего количества кофеина, чем другие.

В Минздраве опровергли распространенные мифы о кофе
Кофе

Так в министерстве рекомендуют изменить употребление кафе в случае:

  • повышение тревожности;

  • возникновение проблем со сном;

  • тремор мышц.

В то же время, как подчеркивают в Минздраве, умеренное потребление до 200 миллиграмм кофеина в день не нанесет вреда даже женщине в период беременности.

Однако иногда кофе может усиливать удоту, головную боль и обезвоживание организма. Поэтому в некоторых случаях медицинские работники могут ограничить употребление напитка для беременных или женщин на грудном вскармливании.

Обычно умеренные порции кофе благодаря содержимому кофеина повышают частоту сердечных сокращений, давление и энергию.

В ряде случаев кофе наоборот может спровоцировать еще большее угнетение организма:

  • общий дефицит сна;

  • обезвоживание из-за чрезмерного количества кофе;

  • индивидуальная, часто генетически обусловленная реакция;

  • изменение уровня сахара в крови — кофе натощак может провоцировать инсулиновую резистентность и нарушать обмен глюкозы в организме.

Можно ли детям употреблять кофе

Согласно выводам Американской академии педиатрии, детям следует избегать употребления кафы.

В Минздраве отмечают, что в других источниках существуют и менее строгие рекомендации. В частности, детям разрешается давать не более половины чашки кофе (45 миллиграммов) в день в возрасте от 4 до 6 лет.

Организм ребенка только формируется, и предсказать реакцию на кофеин очень сложно. Мы советуем учитывать рекомендацию, что не существует безопасной дозы кофеина для детей до 12 лет, — отмечают в Минздраве.

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