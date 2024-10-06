В Минздраве отметили, что есть определенные особенности употребления кофе, которые необходимо знать, чтобы не нанести вред здоровью.

Как безопасно для себя употреблять кофе

В частности, в Минздраве приводят данные Американской ассоциации, согласно которым для взрослого человека считается безопасным употребление от 4 до 5 чашек кофе в день.

Отмечается, что ежедневное употребление 400 миллиграмм кофеина не нанесет значительного вреда здоровью.

При этом в Минздраве отмечают, что на чувствительность кофе могут влиять состояние здоровья и употребления лекарства, из-за чего некоторые люди могут испытывать эффект от меньшего количества кофеина, чем другие.

Кофе

Так в министерстве рекомендуют изменить употребление кафе в случае:

повышение тревожности;

возникновение проблем со сном;

тремор мышц.

В то же время, как подчеркивают в Минздраве, умеренное потребление до 200 миллиграмм кофеина в день не нанесет вреда даже женщине в период беременности.

Однако иногда кофе может усиливать удоту, головную боль и обезвоживание организма. Поэтому в некоторых случаях медицинские работники могут ограничить употребление напитка для беременных или женщин на грудном вскармливании.

Обычно умеренные порции кофе благодаря содержимому кофеина повышают частоту сердечных сокращений, давление и энергию.

В ряде случаев кофе наоборот может спровоцировать еще большее угнетение организма:

общий дефицит сна;

обезвоживание из-за чрезмерного количества кофе;

индивидуальная, часто генетически обусловленная реакция;

изменение уровня сахара в крови — кофе натощак может провоцировать инсулиновую резистентность и нарушать обмен глюкозы в организме.

Можно ли детям употреблять кофе

Согласно выводам Американской академии педиатрии, детям следует избегать употребления кафы.

В Минздраве отмечают, что в других источниках существуют и менее строгие рекомендации. В частности, детям разрешается давать не более половины чашки кофе (45 миллиграммов) в день в возрасте от 4 до 6 лет.