В Минздраве отметили, что есть определенные особенности употребления кофе, которые необходимо знать, чтобы не нанести вред здоровью.
Главные тезисы
- Минздрав определил безопасное употребление кофе для взрослых от 4 до 5 чашек в день.
- Для беременных женщин рекомендуется употреблять до 200 мг кофеина в день, учитывая индивидуальные особенности.
- Кофе может оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на организм, в зависимости от дозировки и состояния здоровья.
- Детям до 12 лет следует избегать употребления кофе, так как их организм только формируется, и реакция на кофеин может быть непредсказуемой.
- Медицинские рекомендации по безопасному потреблению кофе важны для поддержания здоровья и предотвращения негативных последствий.
Как безопасно для себя употреблять кофе
В частности, в Минздраве приводят данные Американской ассоциации, согласно которым для взрослого человека считается безопасным употребление от 4 до 5 чашек кофе в день.
Отмечается, что ежедневное употребление 400 миллиграмм кофеина не нанесет значительного вреда здоровью.
При этом в Минздраве отмечают, что на чувствительность кофе могут влиять состояние здоровья и употребления лекарства, из-за чего некоторые люди могут испытывать эффект от меньшего количества кофеина, чем другие.
Так в министерстве рекомендуют изменить употребление кафе в случае:
повышение тревожности;
возникновение проблем со сном;
тремор мышц.
В то же время, как подчеркивают в Минздраве, умеренное потребление до 200 миллиграмм кофеина в день не нанесет вреда даже женщине в период беременности.
Однако иногда кофе может усиливать удоту, головную боль и обезвоживание организма. Поэтому в некоторых случаях медицинские работники могут ограничить употребление напитка для беременных или женщин на грудном вскармливании.
Обычно умеренные порции кофе благодаря содержимому кофеина повышают частоту сердечных сокращений, давление и энергию.
В ряде случаев кофе наоборот может спровоцировать еще большее угнетение организма:
общий дефицит сна;
обезвоживание из-за чрезмерного количества кофе;
индивидуальная, часто генетически обусловленная реакция;
изменение уровня сахара в крови — кофе натощак может провоцировать инсулиновую резистентность и нарушать обмен глюкозы в организме.
Можно ли детям употреблять кофе
Согласно выводам Американской академии педиатрии, детям следует избегать употребления кафы.
В Минздраве отмечают, что в других источниках существуют и менее строгие рекомендации. В частности, детям разрешается давать не более половины чашки кофе (45 миллиграммов) в день в возрасте от 4 до 6 лет.
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