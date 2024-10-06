У МОЗ зазначили, що є певні особливості вживання кави, які необхідно знати аби не завдати шкоди здоров'ю.

Як безпечно для себе вживати каву

Зокрема у МОЗ наводять дані Американської асоціації, відповідно до яких, для дорослої людини вважається безпечним вживання від 4 до 5 чашок кави на день.

Зазначається, що щоденне вживання 400 міліграмів кофеїну не завдасть значної шкоди здоров’ю.

При цьому у МОЗ зазначають, що на чутливість до кави можуть впливати стан здоров’я та вживання ліків, через що деякі люди можуть відчувати ефект від меншої кількості кофеїну, ніж інші.

Кава

Так у міністерстві рекомендують зменжити вживання кафи у разі:

підвищення тривожності;

виникнення проблем зі сном;

тремору м’язів.

Водночас, як підкреслюють у МОЗ, помірне споживання до 200 міліграмів кофеїну на день не завдасть шкоди навіть жінці у період вагітності.

Однак час від часу кава може посилювати удоту, головний біль та зневоднення організму. Через це у деяких випадках медичні працівники можуть обмежити вживання напою для вагітних чи жінок на грудному вигодовуванні.

Зазвичай помірні порції кави, завдяки вмісту кофеїну, підвищують частоту серцевих скорочень, тиск та енергію.

У низці випадків кава навпаки може спровокувати ще більше пригнічення організму:

загальний дефіцит сну;

зневоднення через надмірну кількість кави;

індивідуальна, часто генетично обумовлена реакція;

зміна рівня цукру в крові — кава натщесерце може провокувати інсулінову резистентність та порушувати обмін глюкози в організмі.

Чи можна дітям вживати каву

Згідно з висновками Американської академії педіатрії, дітям слід уникати вживання кафи.

У МОЗ зазначають, що за іншими джерелами існують і менш суворі рекомендації. Зокрема, дітям дозволяється давати не більше ніж половини чашки кави (45 міліграмів) на день у віці від 4 до 6 років.