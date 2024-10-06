У МОЗ зазначили, що є певні особливості вживання кави, які необхідно знати аби не завдати шкоди здоров'ю.
Головні тези:
- Для дорослих людей вважається безпечним вживання від 4 до 5 чашок кави на день за даними МОЗ.
- Навіть жінкам у період вагітності можна споживати до 200 мг кофеїну на день з врахуванням індивідуальних особливостей.
- Дітям слід уникати вживання кави через складнощі передбачення реакції на кофеїн у молодшому віці.
- Рекомендації МОЗ щодо безпечного вживання кави важливі для збереження здоров'я та запобігання негативним наслідкам від перевищення дози кофеїну.
Як безпечно для себе вживати каву
Зокрема у МОЗ наводять дані Американської асоціації, відповідно до яких, для дорослої людини вважається безпечним вживання від 4 до 5 чашок кави на день.
Зазначається, що щоденне вживання 400 міліграмів кофеїну не завдасть значної шкоди здоров’ю.
При цьому у МОЗ зазначають, що на чутливість до кави можуть впливати стан здоров’я та вживання ліків, через що деякі люди можуть відчувати ефект від меншої кількості кофеїну, ніж інші.
Так у міністерстві рекомендують зменжити вживання кафи у разі:
підвищення тривожності;
виникнення проблем зі сном;
тремору м’язів.
Водночас, як підкреслюють у МОЗ, помірне споживання до 200 міліграмів кофеїну на день не завдасть шкоди навіть жінці у період вагітності.
Однак час від часу кава може посилювати удоту, головний біль та зневоднення організму. Через це у деяких випадках медичні працівники можуть обмежити вживання напою для вагітних чи жінок на грудному вигодовуванні.
Зазвичай помірні порції кави, завдяки вмісту кофеїну, підвищують частоту серцевих скорочень, тиск та енергію.
У низці випадків кава навпаки може спровокувати ще більше пригнічення організму:
загальний дефіцит сну;
зневоднення через надмірну кількість кави;
індивідуальна, часто генетично обумовлена реакція;
зміна рівня цукру в крові — кава натщесерце може провокувати інсулінову резистентність та порушувати обмін глюкози в організмі.
Чи можна дітям вживати каву
Згідно з висновками Американської академії педіатрії, дітям слід уникати вживання кафи.
У МОЗ зазначають, що за іншими джерелами існують і менш суворі рекомендації. Зокрема, дітям дозволяється давати не більше ніж половини чашки кави (45 міліграмів) на день у віці від 4 до 6 років.
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