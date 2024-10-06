Лікарі назвали безпечну для людини кількість чашок кави на день
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Лікарі назвали безпечну для людини кількість чашок кави на день

Кава
Джерело:  МОЗ України

У МОЗ зазначили, що є певні особливості вживання кави, які необхідно знати аби не завдати шкоди здоров'ю.

Головні тези:

  • Для дорослих людей вважається безпечним вживання від 4 до 5 чашок кави на день за даними МОЗ.
  • Навіть жінкам у період вагітності можна споживати до 200 мг кофеїну на день з врахуванням індивідуальних особливостей.
  • Дітям слід уникати вживання кави через складнощі передбачення реакції на кофеїн у молодшому віці.
  • Рекомендації МОЗ щодо безпечного вживання кави важливі для збереження здоров'я та запобігання негативним наслідкам від перевищення дози кофеїну.

Як безпечно для себе вживати каву

Зокрема у МОЗ наводять дані Американської асоціації, відповідно до яких, для дорослої людини вважається безпечним вживання від 4 до 5 чашок кави на день.

Зазначається, що щоденне вживання 400 міліграмів кофеїну не завдасть значної шкоди здоров’ю.

При цьому у МОЗ зазначають, що на чутливість до кави можуть впливати стан здоров’я та вживання ліків, через що деякі люди можуть відчувати ефект від меншої кількості кофеїну, ніж інші.

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Так у міністерстві рекомендують зменжити вживання кафи у разі:

  • підвищення тривожності;

  • виникнення проблем зі сном;

  • тремору м’язів.

Водночас, як підкреслюють у МОЗ, помірне споживання до 200 міліграмів кофеїну на день не завдасть шкоди навіть жінці у період вагітності.

Однак час від часу кава може посилювати удоту, головний біль та зневоднення організму. Через це у деяких випадках медичні працівники можуть обмежити вживання напою для вагітних чи жінок на грудному вигодовуванні.

Зазвичай помірні порції кави, завдяки вмісту кофеїну, підвищують частоту серцевих скорочень, тиск та енергію.

У низці випадків кава навпаки може спровокувати ще більше пригнічення організму:

  • загальний дефіцит сну;

  • зневоднення через надмірну кількість кави;

  • індивідуальна, часто генетично обумовлена реакція;

  • зміна рівня цукру в крові — кава натщесерце може провокувати інсулінову резистентність та порушувати обмін глюкози в організмі.

Чи можна дітям вживати каву

Згідно з висновками Американської академії педіатрії, дітям слід уникати вживання кафи.

У МОЗ зазначають, що за іншими джерелами існують і менш суворі рекомендації. Зокрема, дітям дозволяється давати не більше ніж половини чашки кави (45 міліграмів) на день у віці від 4 до 6 років.

Організм дитини лише формується, і передбачити реакцію на кофеїн дуже складно. Ми радимо зважати на рекомендацію, що не існує безпечної дози кофеїну для дітей віком до 12 років, — наголошують у МОЗ.

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