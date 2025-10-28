Врачи раскрыли феномен "второго дыхания" и как он работает
Что такое феномен "второго дыхания"
Источник:  The New York Post

По словам врача-натуропатки, доктора Кары, если ложиться спать между 23:00 и 01:00, нарушается естественный баланс гормонов – кортизола и мелатонина. Все это приводит к ухудшению качества сна.

  • Оптимальное время для начала сна с 22:00 до 22:30, что помогает избежать второго всплеска кортизола.
  • Понимание феномена "второго дыхания" позволяет сохранять качество сна.

Что такое феномен "второго дыхания"

По словам врача, вечером уровень кортизола должен быть минимальным, чтобы мелатонин достиг максимума и обеспечил глубокий сон.

Более того, указано: если не спать после 23:00, то организм получает второй, третий, а то и четвертый всплеск кортизола.

Доктор Кара обращает внимание на то, что идеальное время для начала сна — с 22:00 до 22:30, чтобы избежать второго всплеска и проснуться около 6:30.

По словам экспертов, феномен "второго дыхания" действительно существует, хотя и многие в это не верят.

Это естественный прилив бодрости вечером, вызванный циркадным ритмом. Поэтому вы можете вдруг ощутить прилив энергии, когда пора отдыхать. Если лечь спать в этот момент, уснуть будет сложнее, а качество сна — хуже, — объясняет эксперт из сна Мэтью Бирд, глава компании AH Beard.

