Врачи раскрыли феномен "второго дыхания" и как он работает

По словам врача-натуропатки, доктора Кары, если ложиться спать между 23:00 и 01:00, нарушается естественный баланс гормонов – кортизола и мелатонина. Все это приводит к ухудшению качества сна.
Главные тезисы
- Оптимальное время для начала сна с 22:00 до 22:30, что помогает избежать второго всплеска кортизола.
- Понимание феномена "второго дыхания" позволяет сохранять качество сна.
Что такое феномен "второго дыхания"
По словам врача, вечером уровень кортизола должен быть минимальным, чтобы мелатонин достиг максимума и обеспечил глубокий сон.
Более того, указано: если не спать после 23:00, то организм получает второй, третий, а то и четвертый всплеск кортизола.
Доктор Кара обращает внимание на то, что идеальное время для начала сна — с 22:00 до 22:30, чтобы избежать второго всплеска и проснуться около 6:30.
По словам экспертов, феномен "второго дыхания" действительно существует, хотя и многие в это не верят.
