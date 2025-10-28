Лікарі розкрили феномен "другого дихання" та як він працює

За словами лікарки-натуропатки, доктора Кари, якщо лягати спати між 23:00 і 01:00, порушується природний баланс гормонів — кортизолу і мелатоніну. Усе це призводить до погіршення якості сну.

Що таке феномен "другого дихання"

За словами лікарки, вечері рівень кортизолу має бути мінімальним, щоб мелатонін досяг максимуму і забезпечив глибокий сон.

Ба більше, вказано: якщо не спати після 23:00, то організм отримує другий, третій, а то й четвертий сплеск кортизолу.

Доктор Кара звертає увагу на те, що ідеальний час для початку сну — з 22:00 до 22:30, щоб уникнути другого сплеску і прокинутися близько 6:30

За словами експертів, феномен "другого дихання" дійсно існує, хоча й багато людей в це не вірять.