Лікарі розкрили феномен "другого дихання" та як він працює
Що таке феномен "другого дихання"
Джерело:  The New York Post

За словами лікарки-натуропатки, доктора Кари, якщо лягати спати між 23:00 і 01:00, порушується природний баланс гормонів — кортизолу і мелатоніну. Усе це призводить до погіршення якості сну.

Головні тези:

  • Оптимальний час для початку сну з 22:00 до 22:30, що допомагає уникнути другого сплеску кортизолу.
  • Розуміння феномену “другого дихання” дозволяє зберігати якість сну.

Що таке феномен "другого дихання"

За словами лікарки, вечері рівень кортизолу має бути мінімальним, щоб мелатонін досяг максимуму і забезпечив глибокий сон.

Ба більше, вказано: якщо не спати після 23:00, то організм отримує другий, третій, а то й четвертий сплеск кортизолу.

Доктор Кара звертає увагу на те, що ідеальний час для початку сну — з 22:00 до 22:30, щоб уникнути другого сплеску і прокинутися близько 6:30

За словами експертів, феномен "другого дихання" дійсно існує, хоча й багато людей в це не вірять.

Це природний приплив бадьорості ввечері, викликаний циркадним ритмом. Тому ви можете раптом відчути прилив енергії, коли час відпочивати. Якщо лягти спати в цей момент, заснути буде складніше, а якість сну — гіршою, — пояснює експерт зі сну Метью Бірд, голова компанії A.H. Beard.

