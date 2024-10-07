Британський паралімпієць може стати першим астронавтом з інвалідністю
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Британський паралімпієць може стати першим астронавтом з інвалідністю

Джон Макфол
Джерело:  The Guardian

Європейське космічне агентство (ESA) може вперше в історії відправити у космос людину з інвалідністю. 

 

Головні тези:

  • Джон Макфол, британський паралімпієць, може стати першим астронавтом з обмеженими можливостями завдяки зусиллям Європейського космічного агентства (ESA).
  • Макфол втратив праву ногу внаслідок аварії у 19-річному віці, а тепер претендує на роль першого астронавта з інвалідністю.
  • Участь у проекті ESA дозволить Макфолу стати піонером для інших людей з обмеженими можливостями, розширюючи можливості для них у космічних подорожах.
  • Команда ESA вивчає вплив мікрогравітації на протез Макфола, та планує відправити його у космос як першого астронавта з інвалідністю.
  • Очікується, що між 2027 роком і кінцем поточного десятиліття британець може стати першим астронавтом з обмеженими фізичними можливостями в складі екіпажу Міжнародної космічної станції.

Що відомо про ймовірну відправку у космос першої людини з інвалідністю

Зазначається, що на роль першого астронавта з інвалідністю претендує 43-річний британець Джон Макфол.

У 19-річному віці Макфол потрапив в аварію під час їзди на мотоциклі і втратив праву ногу. Чоловіку довелось встановити протез.

У космос може полетіти перший астронавт з обмеженими можливостями
Джон Макфол

Відомо, що наразі Макфол проходить активну підготовку, зокрема вивчається питання впливу мікрогравітації на його протез.

Що відомо про першого ймовірного астронавта з обмеженими можливостями у космосі

У 2008 році Макфол здобув паралімпійську бронзову медаль у спринті. Згодом чоловік здобув кваліфікацію хірурга-травматолога та оропеда.

У 2022 році Макфол доєднався до команди ESA для розширення дослідження можливості людей з інвалідністю жити та працювати у космосі.

Чоловіка тестували на відповідність вимогам щодо перебування на МКС. Досліджувалось, як мікрогравітація може вплинути на його протез.

Наразі все свідчить про те, що Макфол зможе стати першою людиною з обмеженими можливостями, яка змогла полетіти у космос.

Я сподіваюся, що між 2027 роком і кінцем цього десятиліття ми побачимо європейського астронавта з обмеженими фізичними можливостями в складі екіпажу Міжнародної космічної станції, — зазначає сам чоловік.

Хоча висновки агентства стосуються конкретно Макфолла, частина мети проєкту полягає в тому, щоб прокласти шлях у космос для інших людей з інвалідністю.

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