Європейське космічне агентство (ESA) може вперше в історії відправити у космос людину з інвалідністю.
Головні тези:
- Джон Макфол, британський паралімпієць, може стати першим астронавтом з обмеженими можливостями завдяки зусиллям Європейського космічного агентства (ESA).
- Макфол втратив праву ногу внаслідок аварії у 19-річному віці, а тепер претендує на роль першого астронавта з інвалідністю.
- Участь у проекті ESA дозволить Макфолу стати піонером для інших людей з обмеженими можливостями, розширюючи можливості для них у космічних подорожах.
- Команда ESA вивчає вплив мікрогравітації на протез Макфола, та планує відправити його у космос як першого астронавта з інвалідністю.
- Очікується, що між 2027 роком і кінцем поточного десятиліття британець може стати першим астронавтом з обмеженими фізичними можливостями в складі екіпажу Міжнародної космічної станції.
Що відомо про ймовірну відправку у космос першої людини з інвалідністю
Зазначається, що на роль першого астронавта з інвалідністю претендує 43-річний британець Джон Макфол.
У 19-річному віці Макфол потрапив в аварію під час їзди на мотоциклі і втратив праву ногу. Чоловіку довелось встановити протез.
Відомо, що наразі Макфол проходить активну підготовку, зокрема вивчається питання впливу мікрогравітації на його протез.
Що відомо про першого ймовірного астронавта з обмеженими можливостями у космосі
У 2008 році Макфол здобув паралімпійську бронзову медаль у спринті. Згодом чоловік здобув кваліфікацію хірурга-травматолога та оропеда.
У 2022 році Макфол доєднався до команди ESA для розширення дослідження можливості людей з інвалідністю жити та працювати у космосі.
Чоловіка тестували на відповідність вимогам щодо перебування на МКС. Досліджувалось, як мікрогравітація може вплинути на його протез.
Наразі все свідчить про те, що Макфол зможе стати першою людиною з обмеженими можливостями, яка змогла полетіти у космос.
Хоча висновки агентства стосуються конкретно Макфолла, частина мети проєкту полягає в тому, щоб прокласти шлях у космос для інших людей з інвалідністю.
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