Європейське космічне агентство (ESA) може вперше в історії відправити у космос людину з інвалідністю.

Що відомо про ймовірну відправку у космос першої людини з інвалідністю

Зазначається, що на роль першого астронавта з інвалідністю претендує 43-річний британець Джон Макфол.

У 19-річному віці Макфол потрапив в аварію під час їзди на мотоциклі і втратив праву ногу. Чоловіку довелось встановити протез.

Джон Макфол

Відомо, що наразі Макфол проходить активну підготовку, зокрема вивчається питання впливу мікрогравітації на його протез.

Що відомо про першого ймовірного астронавта з обмеженими можливостями у космосі

У 2008 році Макфол здобув паралімпійську бронзову медаль у спринті. Згодом чоловік здобув кваліфікацію хірурга-травматолога та оропеда.

У 2022 році Макфол доєднався до команди ESA для розширення дослідження можливості людей з інвалідністю жити та працювати у космосі.

Чоловіка тестували на відповідність вимогам щодо перебування на МКС. Досліджувалось, як мікрогравітація може вплинути на його протез.

Наразі все свідчить про те, що Макфол зможе стати першою людиною з обмеженими можливостями, яка змогла полетіти у космос.

Я сподіваюся, що між 2027 роком і кінцем цього десятиліття ми побачимо європейського астронавта з обмеженими фізичними можливостями в складі екіпажу Міжнародної космічної станції, — зазначає сам чоловік. Поширити