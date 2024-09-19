Китай розгортає в космосі глобальну навігаційну систему BeiDou-3. Що це означає

Китай 19 вересня запустив у космос останню пару супутників для своєї глобальної навігаційної системи «Бейдоу-3» (BeiDou-3). Надалі планується розгортання новітньої «Бейдоу-4», яка забезпечуватиме навігацію в будівлях, під водою і навіть у космосі.

Китай став третьою країною у світі з власною навігаційною супутниковою системою

Супутники з номерами 59 і 60 на навколоземну орбіту вивела ракета «Чанчжен-3Б» (Long March-3B), що стартувала о 9:14 ранку за місцевим часом (4:14 за Києвом) із космодрому Січан у південно-західній провінції Сичуань.

Виведені на середню навколоземну орбіту супутники є резервними і мають підвищити надійність навігаційної системи та покращити послуги позиціонування, навігації, визначення часу, а також обміну короткими повідомленнями для користувачів у всьому світі.

Китай реалізував триетапну стратегію розвитку своєї навігаційної системи «Бейдоу», першим етапом якої було надання послуг внутрішнім користувачам, другим — розширення навігації на Азійсько-Тихоокеанський регіон, а третім, «Бейдоу-3», завершеним у липні 2020 року, охоплення покриттям і надання послуг у всьому світі.

Після цього Китай став третьою країною у світі, яка має власну незалежну глобальну навігаційну супутникову систему, разом із американською GPS та російською ГЛОНАСС.

Наразі, окрім резервних супутників, «Бейдоу-3» використовує 30 космічних апаратів на орбіті, більшість із яких експлуатуються протягом шести років. Оскільки термін служби цих супутників становить 10 років, китайські фахівці уже працюють над новими космічними апаратами для модернізації навігаційної системи.

Водночас у Китаї заявили, що не збираються зупинятися після завершення триетапної стратегії. Планується, що до 2035 року на основі «Бейдоу» країна побудує більш інтегровану, інтелектуальну та всеохоплюючу навігаційну систему, яка ефективно здійснюватиме навігацію не лише на відкритій місцевості, а й у приміщеннях та у всіх середовищах — від морських глибин до глибокого космосу. Поширити

Китай планує до 2025 року збудувати на низькій орбіті систему на основі BDS із позиціонуванням на сантиметровому рівні й паралельно вирішити технічні проблеми, пов’язані з навігаційними сигналами та подоланням перешкод для реалізації підводної навігації, навігації в приміщенні та глибокому космосі.

Які пристрої США глушитимуть супутники РФ та Китаю

Космічна служба Пентагону вперше випробувала систему на початку цього року у двох різних місцях, а контроль над нею здійснювався у третьому місці.

Зазначається, що пристрої призначені не для захисту американських супутників від китайських чи російських перешкод, а для "відповідальної протидії можливостям супутникового зв'язку супротивника, які дозволяють атакувати".

Перші 11 із 24 дистанційних модульних терміналів США планують розгорнути за кілька місяців, а всі вони можуть бути встановлені вже до 31 грудня у нерозкритих точках.