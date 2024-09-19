Китай разворачивает в космосе глобальную навигационную систему BeiDou-3. Что это значит

Китай 19 сентября запустил в космос последнюю пару спутников своей глобальной навигационной системы «Бейдоу-3» (BeiDou-3). В дальнейшем планируется развертывание новейшей «Бейдоу-4», обеспечивающей навигацию в зданиях, под водой и даже в космосе.

Китай стал третьей страной в мире с собственной навигационной спутниковой системой

Спутники с номерами 59 и 60 на околоземную орбиту вывела ракета «Чанчжэн-3Б» (Long March-3B), стартовавшая в 9:14 утра по местному времени (4:14 по Киеву) с космодрома Сечан в юго-западной провинции Сычуань.

Спутники, выведенные на среднюю околоземную орбиту, являются резервными и должны повысить надежность навигационной системы и улучшить услуги позиционирования, навигации, определения времени, а также обмена короткими сообщениями для пользователей во всем мире.

Китай реализовал трехэтапную стратегию развития своей навигационной системы "Бейдоу", первым этапом которой было предоставление услуг внутренним пользователям, вторым — расширение навигации на Азиатско-Тихоокеанский регион, а третьим, "Бейдоу-3", завершенным в июле 2020 года, охват покрытием и услуг по всему миру.

После этого Китай стал третьей страной в мире, обладающей собственной независимой глобальной навигационной спутниковой системой, вместе с американской GPS и российской ГЛОНАСС.

В настоящее время, кроме резервных спутников, "Бейдоу-3" использует 30 космических аппаратов на орбите, большинство из которых эксплуатируются в течение шести лет. Поскольку срок службы спутников составляет 10 лет, китайские специалисты уже работают над новыми космическими аппаратами для модернизации навигационной системы.

В то же время в Китае заявили, что не собираются останавливаться после завершения трехэтапной стратегии. Планируется, что к 2035 году на основе Бейдоу страна построит более интегрированную, интеллектуальную и всеобъемлющую навигационную систему, которая будет эффективно осуществлять навигацию не только на открытой местности, но и в помещениях и во всех средах — от морских глубин до глубокого космоса. Поделиться

Китай планирует к 2025 году построить на низкой орбите систему на основе BDS с позиционированием на сантиметровом уровне и параллельно решить технические проблемы, связанные с навигационными сигналами и преодолением препятствий для подводной навигации, навигации в помещении и глубоком космосе.

Какие устройства США будут глушить спутники РФ и Китая

Космическая служба Пентагона впервые опробовала систему в начале этого года в двух разных местах, а контроль над ней осуществлялся в третьем месте.

Отмечается, что устройства предназначены не для защиты американских спутников от китайских или российских препятствий, а для "ответственного противодействия возможностям спутниковой связи противника, позволяющим атаковать".

Первые 11 из 24 дистанционных модульных терминалов США планируют развернуть через несколько месяцев, а все они могут быть установлены уже к 31 декабря в нераскрытых точках.