Власти Китая ввели экспортный контроль над полупроводниковыми материалами, используемыми в производстве микросхем западными странами, а также военных оптических приборов.

Что известно о последствиях введения Китаем экспортного контроля над поставками Запада полупроводников

Отмечается, что введенные Китаем ограничения наносят удар по логистическим путям поставок и провоцируют беспокойство, что производство передовых микросхем западными странами испытывает сокращение.

Подчеркивается, что введенные Китаем ограничения поставок германия и галлия в западные страны уже привели к росту цен на эти минералы в европейских странах почти вдвое за последний год.

Из этих минералов производятся полупроводники и компоненты военного и коммуникационного оборудования.

Пекин ввел в прошлом году ограничения, указав, что они защищают "национальную безопасность и интересы" в ответ на ограничения США на продажу современных микросхем и оборудования для производства микросхем.

Журналисты издания отмечают, что введение ограничений и введение экспортного контроля подчеркивают доминирование Пекина в мировом снабжении десятков важнейших ресурсов.

По информации геологической службы США, Китай производит 98% мировых поставок галлия и 60% германия.

Германий

Ситуация с Китаем критическая. Мы зависим от них, - объясняет журналистам издание представитель компании, являющейся крупным потребителем полупроводниковых материалов. Поделиться

Аналитики отмечают, что власти Китая демонстрируют намерение ограничить экономические интересы западных стран.

Целью является ответный удар на контроль над доступом Китая к самым современным микросхемам и другим передовым технологиям.

По словам представителя одной их западных компаний, уже пострадавшей от ограничений Китаем экспорта полупроводниковых материалов, хотя некоторые крупные поставки китайского галлия все еще осуществляются, общий экспорт сократился примерно наполовину с момента введения контроля.

Если Китай сократит экспорт галлия, как это было в первой половине года, то наши запасы будут израсходованы и возникнет дефицит, – подчеркивает представитель компании. Поделиться

Старший менеджер отдела второстепенных металлов франкфуртского трейдера Tradium Ян Гизе отмечает, что экспортный контроль создает дополнительный стресс для всего находящегося за пределами Китая и еще один уровень сложности для рынков, на которых и так трудно ориентироваться.

К каким последствиям привели ограничение Китаем поставок полупроводниковых материалов

Авторы материала указывают, что германий и галлий являются ключевыми полупроводниковыми материалами для производства своевременных микропроцессоров, волоконно-оптической продукции и очков ночного видения.

Последующие ограничения Китаем поставок этих минералов вообще могут спровоцировать срыв производства микросхем западными компаниями.

В августе власти Китая также заявили об ограничениях поставок сурьмы - минерала, который используется в производстве бронебойных боеприпасов, очков ночного видения и точной оптики.

До этого Пекин ввел экспортный контроль за экспортом графита и технологий, используемых для добычи и разделения редкоземельных элементов.

Трейдеры отмечают, что в условиях контроля над галлием и германием каждая отдельная партия требует одобрения – от 30 до 80 дней.

Это приводит к тому, что долгосрочные контракты на поставку этих ресурсов становятся ненадежными.

В заявках необходимо указывать покупателя и целевое использование.

Заместитель директора пекинской консалтинговой компании Trivium China Кори Комбс считает, что главной мотивацией Пекина было "отправить сигналы" о том, что он может ответить на давление США на китайские компании и жизненно важные отрасли.

По словам Комбса, Пекин также рассматривает экспортный контроль частично как способ обеспечить собственную поставку материалов, используемых в технологиях чистой энергии, лежащих в основе промышленной модернизации страны.