Влада Китаю ввела експортний контроль над напівпровідниковими матеріалами, які використовуються у виробництві мікросхем західними країнами, а також - військових оптичних приборів.

Що відомо про наслідки введення Китаєм експортного контролю над поставками Заходу напівпровідників

Зазначається, що введені Китаєм обмеження завдають удару по логістичних шляхах поставок і провокують занепокоєння, що виробництво передових мікросхем західними країнами зазнає скорочення.

Підкреслюється, що введені Китаєм обмеження поставок германію і галію до західних країн вже призвели до зростання цін на ці мінерали у європейських країнах майже вдвічі протягом останнього року.

З цих мінералів виготовляються напівпровідники і компоненти військового і комунікаційного обладнання.

Пекін запровадив минулого року обмеження, вказавши, що вони захищають "національну безпеку та інтереси" у відповідь на обмеження США на продаж сучасних мікросхем та обладнання для виробництва мікросхем.

Журналісти видання зазначають, що введення обмежень та запровадження експортного контролю підкреслюють домінування Пекіна у світовому постачанні десятків найважливіших ресурсів.

За інформацією геологічної служби США, Китай виробляє 98% світових поставок галію і 60% германію.

Германій

Ситуація з Китаєм критична. Ми залежимо від них, - пояснює журналістам видання представник компанії, яка є великим споживачем напівпровідникових матеріалів. Поширити

Аналітики зазначають, що влада Китаю демонструє намір обмежити економічні інтереси західних країн.

Метою є удар у відповідь на контроль над доступом Китаю до найсучасніших мікросхем та інших передових технологій.

За словами представника однієї іх західних компаній, яка вже постраждала від обмежень Китаєм експорту напівпровідникових матеріалів, хоча деякі великі поставки китайського галію все ще здійснюються, загальний експорт скоротився приблизно наполовину з моменту запровадження контролю.

Якщо Китай скоротить експорт галію, як це було в першій половині року, то наші запаси будуть витрачені і виникне дефіцит, - підкреслює представник компанії. Поширити

Старший менеджер відділу другорядних металів франкфуртського трейдера Tradium Ян Гізе зазначає, що експортний контроль створює додатковий стрес для всього, що знаходиться за межами Китаю, і ще один рівень складності для ринків, на яких і так важко орієнтуватися.

До яких наслідків призвели обмеження Китаєм поставок напівпровідникових матеріалів

Автори матеріалу вказують, що германій і галій є ключовими напівпровідниковими матеріалами для виробництва учасних мікропроцесорів, волоконно-оптичної продукції та окулярів нічного бачення.

Подальші обмеження Китаєм поставок цих мінералів взагалі можуть спровокувати зрив виробництва мікросхем західними компаніями.

У серпні влада Китаю також заявила про обмеження щодо поставок сурми – мінералу, який використовується у виробництві бронебійних боєприпасів, окулярів нічного бачення і точної оптики.

До цього Пекін запровадив експортний контроль над експортом графіту і технологій, що використовуються для видобутку і розділення рідкоземельних елементів.

Трейдери зазначають, що в умовах контролю над галієм і германієм кожна окрема партія потребує схвалення – від 30 до 80 днів.

Це призводить до того, що довгострокові контракти на поставки цих ресурсів стають ненадійними.

У заявках необхідно вказувати покупця і цільове використання.

Заступник директора пекінської консалтингової компанії Trivium China Корі Комбс вважає, що головною мотивацією Пекіна було "надіслати сигнали" про те, що він може відповісти на тиск США на китайські компанії та життєво важливі галузі.

За словами Комбса, Пекін також розглядає експортний контроль частково як спосіб забезпечити власне постачання матеріалів, які використовуються в технологіях чистої енергії, що лежать в основі промислової модернізації країни.