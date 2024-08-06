Китай почав готуватися до тривалої війни та блокади
Категорія
Світ
Дата публікації

Китай почав готуватися до тривалої війни та блокади

армія Китаю
Джерело:  The Times

Як повідомляє The Times, влада КНР припускає, що їхній країні доведеться воювати з США, якщо республіканець Дональд Трамп знову стане американським президентом.

Головні тези:

  • Китай готується до можливої війни зі США у разі повернення Дональда Трампа.
  • Пекін активно накопичує сировинні ресурси та модернізує свою армію.
  • Влада КНР розглядає можливість атаки на Тайвань, однак не найближчими роками.

План підготовки Китаю до війни. Про що йдеться

Офіційний Пекін наразі розглядає різні сценарії розвитку подій — він торговельної війни до повноцінної з залученням своєї армії.

Згідно з даними ЗМІ, він уже почав активно накопичувати сировинні ресурси.

Що важливо розуміти, раніше промисловість КНР вкрай швидко поглинала світові рідкоземельні метали та енергію.

Зараз Китай росте повільніше, але все ще купує величезні обсяги товарів. Накопичує їх для чого саме? Подальша спроба витіснити США на світових ринках — чи щось більш зловісне? — цікавиться The Times.

На переконання автора статті, Китай, цілком можливо, очікує, що в разі переобрання Трампа той згорне американську допомогу Україні та зосередиться на стримуванні КНР.

Пекін також припускає, що може початися очолювана США морська блокада китайських портів.

З цієї точки зору поточне накопичення китайською владою має певний сенс. Купуються не лише мінерали, пов’язані з обороною, не лише газ і нафта, а й пшениця, кукурудза та соєві боби, якими годують 400 мільйонів свиней у Кита", — зазначає The Times.

Чи ризикне Китай атакувати Тайвань

Як вважає автор статті, влада КНР уже усвідомила, що бліцкригу точно не буде.

Якщо Росії не вдалося захопити Київ у перші дні війни проти України, то Тайвань також швидко не впаде.

Попри це, Китай продовжує витрачати близько 700 мільярдів доларів, що трохи нижче американського рівня витрат, на модернізацію своїх збройних сил.

Армії КНР станом на сьогодні дійсно є чим похвалитися.

Сі натякає, що 2027 рік є цільовим роком для "возз’єднання" Китаю з Тайванем. Саме тоді світ зміниться. Настав час, як казали в окопах, копати або вмирати, — підсумовує автор матеріалу.

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