Китай начал готовиться к длительной войне и блокаде

Как сообщает The Times, власти КНР предполагают, что их стране придется воевать с США, если республиканец Дональд Трамп снова станет американским президентом.
Главные тезисы
- Китай готовится к возможной войне с США в случае возвращения Дональда Трампа.
- Пекин активно накапливает сырьевые ресурсы и модернизирует свою армию.
- Власти КНР рассматривают возможность атаки на Тайвань, однако не в ближайшие годы.
План подготовки Китая к войне. О чем идет речь
Официальный Пекин рассматривает разные сценарии развития событий — от торговой войны до полноценной с привлечением своей армии.
Согласно данным СМИ, он уже начал активно накапливать сырьевые ресурсы.
Что важно понимать, раньше промышленность КНР крайне быстро поглощала мировые редкоземельные металлы и энергию.
По убеждению автора статьи, Китай вполне возможно ожидает, что в случае переизбрания Трампа, тот свернет американскую помощь Украине и сосредоточится на сдерживании КНР.
Пекин также предполагает, что может начаться морская блокада китайских портов.
Рискнет ли Китай атаковать Тайвань
Как считает автор статьи, власти КНР уже осознали, что блицкрига точно не будет.
Если России не удалось захватить Киев в первые дни войны против Украины, Тайвань также быстро не упадет.
Несмотря на это, Китай продолжает тратить около 700 миллиардов долларов, чуть ниже американского уровня расходов, на модернизацию своих вооруженных сил.
Армии КНР действительно есть чем похвастаться.
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