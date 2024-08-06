Китай начал готовиться к длительной войне и блокаде
Категория
Мир
Дата публикации

Китай начал готовиться к длительной войне и блокаде

армия Китая
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Источник:  The Times

Как сообщает The Times, власти КНР предполагают, что их стране придется воевать с США, если республиканец Дональд Трамп снова станет американским президентом.

Главные тезисы

  • Китай готовится к возможной войне с США в случае возвращения Дональда Трампа.
  • Пекин активно накапливает сырьевые ресурсы и модернизирует свою армию.
  • Власти КНР рассматривают возможность атаки на Тайвань, однако не в ближайшие годы.

План подготовки Китая к войне. О чем идет речь

Официальный Пекин рассматривает разные сценарии развития событий — от торговой войны до полноценной с привлечением своей армии.

Согласно данным СМИ, он уже начал активно накапливать сырьевые ресурсы.

Что важно понимать, раньше промышленность КНР крайне быстро поглощала мировые редкоземельные металлы и энергию.

Сейчас Китай растет медленнее, но все еще покупает большие объемы товаров. Накапливаете их для чего именно? Дальнейшая попытка вытеснить США на мировых рынках — или что-то более зловещее? — интересуется The Times.

По убеждению автора статьи, Китай вполне возможно ожидает, что в случае переизбрания Трампа, тот свернет американскую помощь Украине и сосредоточится на сдерживании КНР.

Пекин также предполагает, что может начаться морская блокада китайских портов.

С этой точки зрения текущее накопление китайскими властями имеет определенный смысл. Покупаются не только минералы, связанные с обороной, не только газ и нефть, но и пшеница, кукуруза и соевые бобы, которыми кормят 400 миллионов свиней в Китае, — отмечает The Times.

Рискнет ли Китай атаковать Тайвань

Как считает автор статьи, власти КНР уже осознали, что блицкрига точно не будет.

Если России не удалось захватить Киев в первые дни войны против Украины, Тайвань также быстро не упадет.

Несмотря на это, Китай продолжает тратить около 700 миллиардов долларов, чуть ниже американского уровня расходов, на модернизацию своих вооруженных сил.

Армии КНР действительно есть чем похвастаться.

Си намекает, что 2027 год является целевым годом для "воссоединения" Китая с Тайванем. В это время мир изменится. Пора, как говорили в окопах, копать или умирать, — заключает автор материала.

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