Китайские производители помогают России в войне против Украины
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Политика
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Китайские производители помогают России в войне против Украины

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Источник:  The Washington Post

Китайские производители с разрешения Пекина поставляют России необходимое оборудование, используемое для продолжения Кремлем преступной войны против Украины.

Главные тезисы

  • Китай предоставляет России необходимое оборудование для производства военной техники, используемой в войне против Украины.
  • Китайская компания Shandong Oree Laser Technology Co. увеличила экспорт лазерных станков в Россию, обеспечивая российскую оборонную промышленность.
  • Пекин жестко контролирует свой частный сектор, но позволяет китайским компаниям сотрудничать с Россией даже в контексте ведения Кремлем преступной войны против Украины.
  • Китайские лазерные станки используются для производства беспилотников, реактивной брони и другого военного снаряжения, необходимого России во время войны.
  • 90% импортированных станков, необходимых российской промышленности, поставляются из Китая, что делает Россию полностью зависимой от китайских поставок.

Как Китай помогает России с ведением войны против Украины

В частности, по информации издания, речь идет, в частности, о поставках сложных станков для производства вооружений.

По данным ООН, экспорт Китаем этого оборудования в течение прошлого года увеличился более чем в 2 раза.

В частности, на продаже лазерных станков, с помощью которых Россия производит оружие для войны против Украины, зарабатывает китайская компания Shandong Oree Laser Technology Co.

В прошлом месяце компания и десятки других аналогичных китайских производителей попали под санкции США.

Известно, что компания занимается производством волоконных лазерных резаков, предназначенных для использования в гражданских целях.

Однако это оборудование можно использовать для производства беспилотников.

Китайские компании поставляют в Россию товары двойного назначения
Китайский лазерный станок для обработки металла

Представители Минфина США отмечают, что Oree Laser осуществляла поставки в Россию металлообрабатывающего и другого сопутствующего оборудования.

Кроме этого, китайские производители поставляют в Россию электронику.

По информации базы данных Comtrade ООН, китайские компании продали России лазерных станков на сумму в 245 млн. долларов в течение прошлого года.

В 2022 году аналогичное оборудование Китай продал России на 162 млн долларов.

В 2021 году китайский экспорт лазерных станков в Россию составил всего 90 млн.

Китай также отдельно экспортировал в Россию металлообрабатывающие станки на сумму 390 млн долларов в 2023 году по сравнению с 94 миллионами долларов годом ранее.

Россия стала полностью зависимой от поставок всех видов станков и их частей из Китая, отмечает научный сотрудник Университета Тафтса Павел Лузин.

По оценкам ученого, 90% импортированных станков происходят из Китая.

Даже производимые в России станки содержат компоненты китайского производства.

Как власти Китая реагируют на сотрудничество частных компаний с Россией

Аналитики говорят, что Пекин, жестко контролирующий свой частный сектор, позволил компаниям продолжать вести любой бизнес с Россией.

Журналисты издания подчеркивают, что отношения Oree Laser с Россией берут начало в развязанную Кремлем преступную войну против Украины.

Компания публиковала видео, снятые к 2022 году, на которых российские клиенты позируют рядом со своими машинами.

Российская промышленность не производит такие станки, как прецизионные лазерные резаки Oree.

До начала масштабной войны против Украины и введения западных санкций Россия покупала эти инструменты у европейских, японских, южнокорейских и других производителей.

Волоконные лазерные инструменты компании Oree Laser являются примером оборудования, используемого российской оборонной промышленностью для производства военных беспилотников, реактивной брони и другого военного снаряжения.

Лазерные резаки из волокон способны разрезать металл в точные формы, что не может быть повторено человеческой рукой.

Общий профиль Oree Laser согласуется с другими китайскими производителями лазерных станков, используемыми российской оборонной промышленностью.

Oree Laser поддерживается властями Китая.

Пекин пока мало сделал, чтобы остановить частные компании от поставок российской оборонной промышленности.

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