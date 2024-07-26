Китайские производители с разрешения Пекина поставляют России необходимое оборудование, используемое для продолжения Кремлем преступной войны против Украины.
Главные тезисы
- Китай предоставляет России необходимое оборудование для производства военной техники, используемой в войне против Украины.
- Китайская компания Shandong Oree Laser Technology Co. увеличила экспорт лазерных станков в Россию, обеспечивая российскую оборонную промышленность.
- Пекин жестко контролирует свой частный сектор, но позволяет китайским компаниям сотрудничать с Россией даже в контексте ведения Кремлем преступной войны против Украины.
- Китайские лазерные станки используются для производства беспилотников, реактивной брони и другого военного снаряжения, необходимого России во время войны.
- 90% импортированных станков, необходимых российской промышленности, поставляются из Китая, что делает Россию полностью зависимой от китайских поставок.
Как Китай помогает России с ведением войны против Украины
В частности, по информации издания, речь идет, в частности, о поставках сложных станков для производства вооружений.
По данным ООН, экспорт Китаем этого оборудования в течение прошлого года увеличился более чем в 2 раза.
В частности, на продаже лазерных станков, с помощью которых Россия производит оружие для войны против Украины, зарабатывает китайская компания Shandong Oree Laser Technology Co.
В прошлом месяце компания и десятки других аналогичных китайских производителей попали под санкции США.
Известно, что компания занимается производством волоконных лазерных резаков, предназначенных для использования в гражданских целях.
Однако это оборудование можно использовать для производства беспилотников.
Представители Минфина США отмечают, что Oree Laser осуществляла поставки в Россию металлообрабатывающего и другого сопутствующего оборудования.
Кроме этого, китайские производители поставляют в Россию электронику.
По информации базы данных Comtrade ООН, китайские компании продали России лазерных станков на сумму в 245 млн. долларов в течение прошлого года.
В 2022 году аналогичное оборудование Китай продал России на 162 млн долларов.
В 2021 году китайский экспорт лазерных станков в Россию составил всего 90 млн.
Китай также отдельно экспортировал в Россию металлообрабатывающие станки на сумму 390 млн долларов в 2023 году по сравнению с 94 миллионами долларов годом ранее.
По оценкам ученого, 90% импортированных станков происходят из Китая.
Даже производимые в России станки содержат компоненты китайского производства.
Как власти Китая реагируют на сотрудничество частных компаний с Россией
Аналитики говорят, что Пекин, жестко контролирующий свой частный сектор, позволил компаниям продолжать вести любой бизнес с Россией.
Журналисты издания подчеркивают, что отношения Oree Laser с Россией берут начало в развязанную Кремлем преступную войну против Украины.
Компания публиковала видео, снятые к 2022 году, на которых российские клиенты позируют рядом со своими машинами.
Российская промышленность не производит такие станки, как прецизионные лазерные резаки Oree.
До начала масштабной войны против Украины и введения западных санкций Россия покупала эти инструменты у европейских, японских, южнокорейских и других производителей.
Волоконные лазерные инструменты компании Oree Laser являются примером оборудования, используемого российской оборонной промышленностью для производства военных беспилотников, реактивной брони и другого военного снаряжения.
Лазерные резаки из волокон способны разрезать металл в точные формы, что не может быть повторено человеческой рукой.
Общий профиль Oree Laser согласуется с другими китайскими производителями лазерных станков, используемыми российской оборонной промышленностью.
Oree Laser поддерживается властями Китая.
Пекин пока мало сделал, чтобы остановить частные компании от поставок российской оборонной промышленности.
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