Представитель Еврокомиссии Набила Массрали отметила, что Китай имеет возможность повлиять на Россию в отношении развязанной Кремлем преступной войны против Украины.

Может ли Китай заставить Россию прекратить преступную войну против Украины

Это не мое дело – комментировать отношения между Китаем и Украиной в это время. Что я могу сказать – это то, что мы имеем очень четкую позицию по отношению к Украине. Мы постоянно провозглашали такую позицию, в том числе для наших коллег в Китае. Она о том, что Китай как член ООН и Совета безопасности ООН должен воспользоваться своим влиянием на Россию, чтобы остановить эту войну в Украине, - отметила Массрали. Поделиться

По словам пресс-секретаря Еврокомиссии, ЕС поддерживает реализацию предложенной Украиной "Формулы мира", которая является единственным приемлемым вариантом завершения развязанной Россией преступной войны.

Для нас план мира – это мирный план президента Зеленского. Высокий представитель ЕС очень четко заявил об этом в минувший понедельник в ходе Совета министров ЕС по иностранным делам, этот вопрос был обсужден среди 27 министров, - подчеркнула Массрали. Поделиться

По ее словам, позиция Еврокомиссии по мирному плану никогда не менялась, и она заключалась всегда в том, что Украина должна быть частью этих переговоров.

Что известно о позиции Китая в отношении войны России против Украины

По информации журналистов издания The Wall Street Journal, после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой глава китайской дипломатии Ван продолжил призывать к дипломатическому решению развязанной Россией преступной войны против Украины.

В материале подчеркивается, что официально сохраняя нейтралитет, Китай оставался ключевым партнером России, оказывая поддержку и помогая пережить западные санкции.

Си Цзиньпин и Владимир Путин

Китай предоставляет России потребительские товары и товары двойного назначения для оборонной сферы, а также покупает российские нефть и газ.

Между тем, Китай также настаивает на реализации собственных мирных инициатив, о которых было объявлено совместно с Бразилией.