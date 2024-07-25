Представитель Еврокомиссии Набила Массрали отметила, что Китай имеет возможность повлиять на Россию в отношении развязанной Кремлем преступной войны против Украины.
Главные тезисы
- Еврокомиссия призывает Китай использовать свое влияние на Россию для прекращения войны против Украины
- Китай остается нейтральным в конфликте, продолжая поддерживать Россию, но также призывает к дипломатическому разрешению конфликта
- Позиция ЕС заключается в поддержке предложенной Украиной “Формулы мира”, как единственного приемлемого варианта завершения конфликта
- Китай призывает к миру в Украине и продолжает сотрудничество с Россией в различных областях, включая товары двойного назначения и энергетику
- Поддерживая нейтралитет официально, Китай продолжает поддерживать Россию, оказывая помощь в преодолении санкций и призывая к мирному разрешению конфликта
Может ли Китай заставить Россию прекратить преступную войну против Украины
По словам пресс-секретаря Еврокомиссии, ЕС поддерживает реализацию предложенной Украиной "Формулы мира", которая является единственным приемлемым вариантом завершения развязанной Россией преступной войны.
По ее словам, позиция Еврокомиссии по мирному плану никогда не менялась, и она заключалась всегда в том, что Украина должна быть частью этих переговоров.
Что известно о позиции Китая в отношении войны России против Украины
По информации журналистов издания The Wall Street Journal, после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой глава китайской дипломатии Ван продолжил призывать к дипломатическому решению развязанной Россией преступной войны против Украины.
В материале подчеркивается, что официально сохраняя нейтралитет, Китай оставался ключевым партнером России, оказывая поддержку и помогая пережить западные санкции.
Китай предоставляет России потребительские товары и товары двойного назначения для оборонной сферы, а также покупает российские нефть и газ.
Между тем, Китай также настаивает на реализации собственных мирных инициатив, о которых было объявлено совместно с Бразилией.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-