В ЕС призвали Китай повлиять на Россию по завершению войны против Украины
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Политика
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В ЕС призвали Китай повлиять на Россию по завершению войны против Украины

Еврокомиссия
Еврокомиссия
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Представитель Еврокомиссии Набила Массрали отметила, что Китай имеет возможность повлиять на Россию в отношении развязанной Кремлем преступной войны против Украины.

Главные тезисы

  • Еврокомиссия призывает Китай использовать свое влияние на Россию для прекращения войны против Украины
  • Китай остается нейтральным в конфликте, продолжая поддерживать Россию, но также призывает к дипломатическому разрешению конфликта
  • Позиция ЕС заключается в поддержке предложенной Украиной “Формулы мира”, как единственного приемлемого варианта завершения конфликта
  • Китай призывает к миру в Украине и продолжает сотрудничество с Россией в различных областях, включая товары двойного назначения и энергетику
  • Поддерживая нейтралитет официально, Китай продолжает поддерживать Россию, оказывая помощь в преодолении санкций и призывая к мирному разрешению конфликта

Может ли Китай заставить Россию прекратить преступную войну против Украины

Это не мое дело – комментировать отношения между Китаем и Украиной в это время. Что я могу сказать – это то, что мы имеем очень четкую позицию по отношению к Украине. Мы постоянно провозглашали такую позицию, в том числе для наших коллег в Китае. Она о том, что Китай как член ООН и Совета безопасности ООН должен воспользоваться своим влиянием на Россию, чтобы остановить эту войну в Украине, - отметила Массрали.

По словам пресс-секретаря Еврокомиссии, ЕС поддерживает реализацию предложенной Украиной "Формулы мира", которая является единственным приемлемым вариантом завершения развязанной Россией преступной войны.

Для нас план мира – это мирный план президента Зеленского. Высокий представитель ЕС очень четко заявил об этом в минувший понедельник в ходе Совета министров ЕС по иностранным делам, этот вопрос был обсужден среди 27 министров, - подчеркнула Массрали.

По ее словам, позиция Еврокомиссии по мирному плану никогда не менялась, и она заключалась всегда в том, что Украина должна быть частью этих переговоров.

Что известно о позиции Китая в отношении войны России против Украины

По информации журналистов издания The Wall Street Journal, после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой глава китайской дипломатии Ван продолжил призывать к дипломатическому решению развязанной Россией преступной войны против Украины.

В материале подчеркивается, что официально сохраняя нейтралитет, Китай оставался ключевым партнером России, оказывая поддержку и помогая пережить западные санкции.

Китай призывает к миру в Украине и поддерживает РФ в продолжении войны
Си Цзиньпин и Владимир Путин

Китай предоставляет России потребительские товары и товары двойного назначения для оборонной сферы, а также покупает российские нефть и газ.

Между тем, Китай также настаивает на реализации собственных мирных инициатив, о которых было объявлено совместно с Бразилией.

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