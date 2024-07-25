Речниця Єврокомісії Набіла Массралі зазначила, що Китай має змогу вплинути на Росію щодо розв'язаної Кремлем злочинної війни проти України.
Головні тези:
- Єврокомісія закликає Китай використати свій вплив на Росію для припинення війни проти України.
- ЄС підтримує реалізацію запропонованої Україною “Формули миру” як єдиного прийнятного варіанту для завершення конфлікту.
- Китай офіційно залишається нейтральним у конфлікті, продовжуючи підтримувати Росію, але також закликає до дипломатичного вирішення конфлікту.
- Китай є ключовим партнером Росії, надаючи їй підтримку і допомагаючи у переживанні західних санкцій.
- Попри нейтралітет, Китай також підтримує власні мирні ініціативи та продовжує співпрацю з Росією у сфері споживчих товарів та енергетики.
Чи може Китай змусити Росію припинити злочинну війну проти України
За словами речниці Єврокомісії, ЄС підтримує реалізацію запропонованої Україною “Формули миру”, яка наразі є єдиним прийнятним варіантом завершення розв’язаної Росією злочинної війни.
За її словами, позиція Єврокомісії щодо мирного плану ніколи не змінювалася, і вона полягала завжди в тому, що Україна має бути частиною цих переговорів.
Що відомо про позицію Китаю стосовно війни Росії проти України
За інформацією журналістів видання The Wall Street Journal, після зустрічі із главою МЗС України Дмитром Кулебою очільник китайської дипломатії Ван Ї продовжив закликати до дипломатичного вирішення розв’язаної Росією злочинної війни проти України.
У матеріалі підкреслюється, що офіційно зберігаючи нейтралітет, Китай залишався ключовим партнером Росії, надаючи їй підтримку і допомагаючи пережити західні санкції.
Китай надає Росії споживчі товари і товари подвійного призначення для оборонної сфери, а також купує російські нафту та газ.
Між тим Китай також наполягає на реалізації власних мирних ініціатив, про які було оголошено спільно з Бразилією.
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