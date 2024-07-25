Речниця Єврокомісії Набіла Массралі зазначила, що Китай має змогу вплинути на Росію щодо розв'язаної Кремлем злочинної війни проти України.

Чи може Китай змусити Росію припинити злочинну війну проти України

Це не моя справа - коментувати відносини між Китаєм і Україною у цей час. Що я можу сказати - це те, що ми маємо дуже чітку позицію щодо України. Ми постійно проголошували таку позицію, у тому числі для наших колег в Китаї. Вона про те, що Китай, як член ООН і Ради безпеки ООН, має скористатися своїм впливом на Росію, щоб зупинити цю війну в Україні, - зазначила Массралі. Поширити

За словами речниці Єврокомісії, ЄС підтримує реалізацію запропонованої Україною “Формули миру”, яка наразі є єдиним прийнятним варіантом завершення розв’язаної Росією злочинної війни.

Для нас план миру - це мирний план президента Зеленського. Високий представник ЄС дуже чітко заявив про це минулого понеділка в ході Ради міністрів ЄС із закордонних справ, це питання було обговорено серед 27-ми міністрів, - підкреслила Массралі. Поширити

За її словами, позиція Єврокомісії щодо мирного плану ніколи не змінювалася, і вона полягала завжди в тому, що Україна має бути частиною цих переговорів.

Що відомо про позицію Китаю стосовно війни Росії проти України

За інформацією журналістів видання The Wall Street Journal, після зустрічі із главою МЗС України Дмитром Кулебою очільник китайської дипломатії Ван Ї продовжив закликати до дипломатичного вирішення розв’язаної Росією злочинної війни проти України.

У матеріалі підкреслюється, що офіційно зберігаючи нейтралітет, Китай залишався ключовим партнером Росії, надаючи їй підтримку і допомагаючи пережити західні санкції.

Сі Цзіньпін та Володимир Путін

Китай надає Росії споживчі товари і товари подвійного призначення для оборонної сфери, а також купує російські нафту та газ.

Між тим Китай також наполягає на реалізації власних мирних ініціатив, про які було оголошено спільно з Бразилією.