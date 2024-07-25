В ЄС закликали Китай вплинути на Росію щодо завершення війни проти України
Категорія
Політика
Дата публікації

В ЄС закликали Китай вплинути на Росію щодо завершення війни проти України

Єврокомісія
Єврокомісія

Речниця Єврокомісії Набіла Массралі зазначила, що Китай має змогу вплинути на Росію щодо розв'язаної Кремлем злочинної війни проти України. 

Головні тези:

  • Єврокомісія закликає Китай використати свій вплив на Росію для припинення війни проти України.
  • ЄС підтримує реалізацію запропонованої Україною “Формули миру” як єдиного прийнятного варіанту для завершення конфлікту.
  • Китай офіційно залишається нейтральним у конфлікті, продовжуючи підтримувати Росію, але також закликає до дипломатичного вирішення конфлікту.
  • Китай є ключовим партнером Росії, надаючи їй підтримку і допомагаючи у переживанні західних санкцій.
  • Попри нейтралітет, Китай також підтримує власні мирні ініціативи та продовжує співпрацю з Росією у сфері споживчих товарів та енергетики.

Чи може Китай змусити Росію припинити злочинну війну проти України

Це не моя справа - коментувати відносини між Китаєм і Україною у цей час. Що я можу сказати - це те, що ми маємо дуже чітку позицію щодо України. Ми постійно проголошували таку позицію, у тому числі для наших колег в Китаї. Вона про те, що Китай, як член ООН і Ради безпеки ООН, має скористатися своїм впливом на Росію, щоб зупинити цю війну в Україні, - зазначила Массралі.

За словами речниці Єврокомісії, ЄС підтримує реалізацію запропонованої Україною “Формули миру”, яка наразі є єдиним прийнятним варіантом завершення розв’язаної Росією злочинної війни.

Для нас план миру - це мирний план президента Зеленського. Високий представник ЄС дуже чітко заявив про це минулого понеділка в ході Ради міністрів ЄС із закордонних справ, це питання було обговорено серед 27-ми міністрів, - підкреслила Массралі.

За її словами, позиція Єврокомісії щодо мирного плану ніколи не змінювалася, і вона полягала завжди в тому, що Україна має бути частиною цих переговорів.

Що відомо про позицію Китаю стосовно війни Росії проти України

За інформацією журналістів видання The Wall Street Journal, після зустрічі із главою МЗС України Дмитром Кулебою очільник китайської дипломатії Ван Ї продовжив закликати до дипломатичного вирішення розв’язаної Росією злочинної війни проти України.

У матеріалі підкреслюється, що офіційно зберігаючи нейтралітет, Китай залишався ключовим партнером Росії, надаючи їй підтримку і допомагаючи пережити західні санкції.

Китай закликає до миру в Україні та підтримує РФ у продовженні війни
Сі Цзіньпін та Володимир Путін

Китай надає Росії споживчі товари і товари подвійного призначення для оборонної сфери, а також купує російські нафту та газ.

Між тим Китай також наполягає на реалізації власних мирних ініціатив, про які було оголошено спільно з Бразилією.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Китай залишається ключовим постачальником електроніки до Росії
Торгівельні кораблі
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Китай обдурив Росію з проєктом розробки нового літака
Літак С929
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Китай постачає військові деталі до РФ через білоруського підрядника
Китай постачає військові деталі до РФ через білоруського підрядника

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?