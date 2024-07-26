Китайські виробники з дозволу Пекіну поставляють Росії необхідне обладнання, яке використовується для продовження Кремлем злочинної війни проти України.

Як Китай допомагає Росії із веденням війни проти України

Зокрема, за інформацією видання, мова йде, зокрема, про поставки складних верстатів, для виробництва озброєнь.

За даними ООН, експорт Китаєм цього обладнання протягом минулого року збільшився у понад 2 рази.

Зокрема, на продажі лазерних верстатів, за допомогою яких Росія виготовляє зброю для війни проти України, заробляє китайська компанія Shandong Oree Laser Technology Co.

Минулого місяця ця компанія та десятки інших аналогічних китайських виробників потрапили під санкції США.

Відомо, що компанія займається виробництвом волоконних лазерних різаків, призначених для використання у цивільних цілях.

Однак це обладнання також можна використовувати для виробництва безпілотників.

Китайський лазерний верстат для обробки металу

Представники Мінфіну США зазначають, що Oree Laser здійснювала поставки до Росії металообробного та інше супутнього обладнання.

Окрім цього китайські виробники поставляють до Росії електроніку.

За інформацією бази даних Comtrade ООН, китайські компанії продали Росії лазерних верстатів на суму у 245 млн доларів протягом минулого року.

У 2022 році аналогічне обладнання Китай продав Росїі на 162 млн доларів.

У 2021 році китайський експорт лазерних верстатів до Росії склав лише 90 млн.

Китай також окремо експортував до Росії металообробних верстатів на суму 390 млн доларів у 2023 році, порівняно з 94 мільйонами доларів роком раніше.

Росія стала повністю залежною від поставок усіх видів верстатів та їхніх частин з Китаю, - зазначає науковий співробітник Університету Тафтса Павло Лузін. Поширити

За оцінками науковця, 90% імпортованих верстатів походять з Китаю.

Навіть вироблені в Росії верстати містять компоненти китайського виробництва.

Як влада Китаю реагує на співпрацю приватних компаній з Росією

Аналітики кажуть, що Пекін, який жорстко контролює свій приватний сектор, дозволив компаніям продовжувати вести будь-який бізнес з Росією.

Журналісти видання підкреслюють, що відносини Oree Laser з Росією беруть початок до розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України.

Компанія публікувала відео, зняті до 2022 року, на яких російські клієнти позують поруч зі своїми машинами.

Російська промисловість не виробляє таких верстатів, як прецизійні лазерні різаки Oree.

До початку масштабної війни проти України і введення західних санкцій Росія купляла ці інструменти від європейських, японських, південнокорейських та інших виробників.

Волоконні лазерні інструменти Oree Laser компанії є прикладом обладнання, яке використовується російською оборонною промисловістю для виробництва військових безпілотників, реактивної броні та іншого військового спорядження.

Лазерні різаки з волокон здатні розрізати метал у точні форми, те, що не може бути повторене людською рукою.

Загальний профіль Oree Laser узгоджується з іншими китайськими виробниками лазерних верстатів, які використовуються російською оборонною промисловістю.

Oree Laser підтримується владою Китаю.

Пекін поки що мало зробив, щоб зупинити приватні компанії від постачання російської оборонної промисловості.