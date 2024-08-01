Как Китай может заставить РФ остановить войну против Украины — ответ Зеленского

Президент Владимир Зеленский отметил, что если Китай займет сильную позицию, он сможет заставить Россию остановить ее войну против Украины.

Китай может заставить Россию остановить войну

Я так отвечу. Если Китай захочет, то он сможет заставить Россию остановить эту войну. Это как мы говорим обо всем мире. Китай — неотъемлемая часть этого мира, одно из влиятельных государств. Я бы хотел, чтобы они не занимали посредническую миссию. Я хотел бы, чтобы они давили на Россию по окончании войны. Так же как давят Соединенные Штаты. Так же как давит ЕС. Владимир Зеленский Президент Украины

Как отметил Зеленский, чем сильнее государство, тем сильнее нужно давить на Россию, тогда будет скорейший результат.

По его мнению, посредническая позиция не сильна.

Поэтому я хотел бы, чтобы у Китая была сильная позиция по этой войне, чтобы они остановили россиян. Ничего нам лишнего не нужно. Не требуется никакой дополнительной поддержки. Все должно основываться на международном праве. Я бы очень хотел, чтобы у Китая была такая, очень принципиальная позиция, — подытожил Зеленский. Поделиться

Что известно о позиции Китая в отношении войны России против Украины

По информации журналистов издания The Wall Street Journal, после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой глава китайской дипломатии Ван продолжил призывать к дипломатическому решению развязанной Россией преступной войны против Украины.

В материале подчеркивается, что официально сохраняя нейтралитет, Китай оставался ключевым партнером России, оказывая поддержку и помогая пережить западные санкции.

Китай предоставляет России потребительские товары и товары двойного назначения для оборонной сферы, а также покупает российские нефть и газ.

Между тем, Китай также настаивает на реализации собственных мирных инициатив, о которых было объявлено совместно с Бразилией.