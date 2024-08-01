Как Китай может заставить РФ остановить войну против Украины — ответ Зеленского

Президент Владимир Зеленский отметил, что если Китай займет сильную позицию, он сможет заставить Россию остановить ее войну против Украины.
Главные тезисы
- Зеленский считает, что сильное давление со стороны Китая способно заставить Россию прекратить войну против Украины.
- Сотрудничество Китая и России включает поставки товаров и энергоносителей, однако Китай призывает к дипломатическому разрешению конфликта.
- Зеленский подчеркивает значимость международного права в урегулировании войны и надеется на принципиальную позицию Китая.
Китай может заставить Россию остановить войну
Как отметил Зеленский, чем сильнее государство, тем сильнее нужно давить на Россию, тогда будет скорейший результат.
По его мнению, посредническая позиция не сильна.
Что известно о позиции Китая в отношении войны России против Украины
По информации журналистов издания The Wall Street Journal, после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой глава китайской дипломатии Ван продолжил призывать к дипломатическому решению развязанной Россией преступной войны против Украины.
В материале подчеркивается, что официально сохраняя нейтралитет, Китай оставался ключевым партнером России, оказывая поддержку и помогая пережить западные санкции.
Китай предоставляет России потребительские товары и товары двойного назначения для оборонной сферы, а также покупает российские нефть и газ.
Между тем, Китай также настаивает на реализации собственных мирных инициатив, о которых было объявлено совместно с Бразилией.
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