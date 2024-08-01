Як Китай може змусити РФ зупинити війну проти України — відповідь Зеленського

Президент Володимир Зеленський зазначив, що якщо Китай займе сильну позицію, то він зможе примусити Росію зупинити її війну проти України.
Головні тези:
- Китай залишається ключовим партнером Росії, але продовжує закликати до дипломатичного вирішення війни РФ проти України.
- Китай надає Росії підтримку та споживчі товари, проте також підтримує реалізацію мирних ініціатив у співпраці з іншими країнами.
- Володимир Зеленський закликає Китай мати принципову позицію та тиснути на Росію для закінчення конфлікту.
Китай може примусити Росію зупинити війну
Як відзначив Зеленський, чим сильніша держава, тим сильніше треба тиснути на Росію, тоді буде швидкий результат.
На його думку, посередницька позиція — не сильна.
Що відомо про позицію Китаю стосовно війни Росії проти України
За інформацією журналістів видання The Wall Street Journal, після зустрічі із главою МЗС України Дмитром Кулебою очільник китайської дипломатії Ван Ї продовжив закликати до дипломатичного вирішення розв’язаної Росією злочинної війни проти України.
У матеріалі підкреслюється, що офіційно зберігаючи нейтралітет, Китай залишався ключовим партнером Росії, надаючи їй підтримку і допомагаючи пережити західні санкції.
Китай надає Росії споживчі товари і товари подвійного призначення для оборонної сфери, а також купує російські нафту та газ.
Між тим Китай також наполягає на реалізації власних мирних ініціатив, про які було оголошено спільно з Бразилією.
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