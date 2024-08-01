Як Китай може змусити РФ зупинити війну проти України — відповідь Зеленського

Президент Володимир Зеленський зазначив, що якщо Китай займе сильну позицію, то він зможе примусити Росію зупинити її війну проти України.

Китай може примусити Росію зупинити війну

Я так відповім. Якщо Китай захоче, він зможе примусити Росію зупинити цю війну. Це як ми говоримо про весь світ. Китай — невід'ємна частина цього світу, одна з впливових держав. Я хотів би, щоб вони не займали посередницьку місію. Я хотів би, щоб вони тиснули на Росію щодо закінчення війни. Так само як тиснуть Сполучені Штати. Так само як тисне ЄС. Володимир Зеленський Президент України

Як відзначив Зеленський, чим сильніша держава, тим сильніше треба тиснути на Росію, тоді буде швидкий результат.

На його думку, посередницька позиція — не сильна.

Тому я хотів би, щоб у Китаю була сильна позиція щодо цієї війни, щоб вони зупинили росіян. Нічого нам зайвого не потрібно. Не потрібна ніяка додаткова підтримка. Все повинно базуватися на міжнародному праві. Я б дуже хотів, щоб у Китаю була ось така, дуже принципова позиція, — підсумував Зеленський. Поширити

Що відомо про позицію Китаю стосовно війни Росії проти України

За інформацією журналістів видання The Wall Street Journal, після зустрічі із главою МЗС України Дмитром Кулебою очільник китайської дипломатії Ван Ї продовжив закликати до дипломатичного вирішення розв’язаної Росією злочинної війни проти України.

У матеріалі підкреслюється, що офіційно зберігаючи нейтралітет, Китай залишався ключовим партнером Росії, надаючи їй підтримку і допомагаючи пережити західні санкції.

Китай надає Росії споживчі товари і товари подвійного призначення для оборонної сфери, а також купує російські нафту та газ.

Між тим Китай також наполягає на реалізації власних мирних ініціатив, про які було оголошено спільно з Бразилією.