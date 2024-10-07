Европейское космическое агентство (ESA) может впервые в истории отправить в космос человека с инвалидностью.

Что известно о вероятной отправке в космос первого человека с инвалидностью

На роль первого астронавта с инвалидностью претендует 43-летний британец Джон Макфолл.

В 19-летнем возрасте Макфолл попал в аварию во время езды на мотоцикле и потерял правую ногу. Мужчине пришлось установить протез.

Джон Макфолл

Известно, что в настоящее время Макфолл проходит активную подготовку, в частности, изучается вопрос влияния микрогравитации на его протез.

Что известно о первом вероятном астронавте с ограниченными возможностями в космосе

В 2008 году Макфолл получил паралимпийскую бронзовую медаль в спринте. Впоследствии мужчина получил квалификацию хирурга-травматолога и оропеда.

В 2022 году Макфолл присоединился к команде ESA для расширения исследования возможности людей с инвалидностью жить и работать в космосе.

Мужчину тестировали на соответствие требованиям пребывания на МКС. Исследовалось, как микрогравитация может повлиять на его протез.

Теперь все свидетельствует о том, что Макфолл сможет стать первым человеком с ограниченными возможностями, который смог улететь в космос.

Я надеюсь, что между 2027 годом и концом этого десятилетия мы увидим европейского астронавта с ограниченными физическими возможностями в составе экипажа Международной космической станции, отмечает сам мужчина. Поделиться