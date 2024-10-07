Европейское космическое агентство (ESA) может впервые в истории отправить в космос человека с инвалидностью.
Главные тезисы
- Британский паралимпиец Джон Макфолл может стать первым астронавтом с ограниченными возможностями благодаря усилиям ESA.
- Участие Макфолла в проекте позволит расширить возможности для людей с инвалидностью в космических путешествиях.
- ESA изучает влияние микрогравитации на протез Макфолла и планирует отправить его в космос как первого астронавта с инвалидностью.
- Ожидается, что к концу текущего десятилетия британец может стать первым астронавтом с ограниченными физическими возможностями в составе экипажа МКС.
- Цель проекта ESA - проложить путь для людей с инвалидностью в космосе, открывая новые возможности для всех желающих путешествовать в космос.
Что известно о вероятной отправке в космос первого человека с инвалидностью
На роль первого астронавта с инвалидностью претендует 43-летний британец Джон Макфолл.
В 19-летнем возрасте Макфолл попал в аварию во время езды на мотоцикле и потерял правую ногу. Мужчине пришлось установить протез.
Известно, что в настоящее время Макфолл проходит активную подготовку, в частности, изучается вопрос влияния микрогравитации на его протез.
Что известно о первом вероятном астронавте с ограниченными возможностями в космосе
В 2008 году Макфолл получил паралимпийскую бронзовую медаль в спринте. Впоследствии мужчина получил квалификацию хирурга-травматолога и оропеда.
В 2022 году Макфолл присоединился к команде ESA для расширения исследования возможности людей с инвалидностью жить и работать в космосе.
Мужчину тестировали на соответствие требованиям пребывания на МКС. Исследовалось, как микрогравитация может повлиять на его протез.
Теперь все свидетельствует о том, что Макфолл сможет стать первым человеком с ограниченными возможностями, который смог улететь в космос.
Хотя выводы агентства касаются конкретно Макфолла, часть цели проекта состоит в том, чтобы проложить путь в космос для других людей с инвалидностью.
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