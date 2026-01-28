Броварські волонтери збирають використані газові балончики для допомоги ЗСУ — як долучитися

Під час проблем з електропостачанням багато хто використовує газові балончики для приготування їжі. Ці місткості можуть стати в пригоді волонтерам з Броварів, які допомагають ЗСУ.

Волонтери з Броварів збирають аерозольні балончики для допомоги ЗСУ

Подібні аерозольні балончики по 400 мл краще не викидати, а передати волонтерам.

Команда волонтерів @faer.banka використає їх для виробництва маскувальних димів і відправить військовим. З квартири по балончику, це одразу ящик-два для повторного використання.

Можна написати волонтерам у дірект, а потім відправити балончики їм поштою.

Дуже бажано, щоб балончики були з кришкою. Поширити

Димові шашки, які виготовляють волонтери, необхідні для захисту військових і техніки.