Броварские волонтеры собирают использованные газовые баллончики для помощи ВСУ — как присоединиться

Во время проблем с электроснабжением многие используют газовые баллончики для приготовления пищи. Эти емкости могут пригодиться волонтерам из Броваров, которые помогают ВСУ.

Волонтеры из Броваров собирают аэрозольные баллончики для помощи ВСУ

Подобные аэрозольные баллончики по 400 мл лучше не выбрасывать, а передать волонтерам.

Команда волонтеров @faer.banka использует их для производства маскировочных дымов и отправит военным. Из квартиры по баллончику это сразу ящик-два для повторного использования.

Можно написать волонтерам в директ , а затем отправить баллончики им по почте.

Очень желательно, чтобы баллончики были с крышкой.

Дымовые шашки, которые производят волонтеры, необходимы для защиты военных и техники.