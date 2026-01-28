Броварские волонтеры собирают использованные газовые баллончики для помощи ВСУ — как присоединиться
Броварские волонтеры собирают использованные газовые баллончики для помощи ВСУ — как присоединиться

Читати українською
Источник:  online.ua

Во время проблем с электроснабжением многие используют газовые баллончики для приготовления пищи. Эти емкости могут пригодиться волонтерам из Броваров, которые помогают ВСУ.

  • Броварские волонтеры собирают использованные газовые баллончики для помощи ВСУ, изготавливая маскировочные дымовые шашки.
  Не выбрасывайте аэрозольные баллончики по 400 мл – передавайте их волонтерам faer.banka для повторного использования.

Аэрозольные баллончики для помощи ВСУ

Подобные аэрозольные баллончики по 400 мл лучше не выбрасывать, а передать волонтерам.

Команда волонтеров @faer.banka использует их для производства маскировочных дымов и отправит военным. Из квартиры по баллончику это сразу ящик-два для повторного использования.

Можно написать волонтерам в директ , а затем отправить баллончики им по почте.

Очень желательно, чтобы баллончики были с крышкой.

Дымовые шашки, которые производят волонтеры, необходимы для защиты военных и техники.

