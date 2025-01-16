Волонтер Дмитрий Резвой и морской пехотинец Иван Гаврилко решили на лодке переплыть Атлантический океан в рамках сбора средств на реабилитацию раненых украинских военных.

Что известно об экспедиции Invictus Ocean

По информации участников экспедиции Invictus Ocean/Row4Ukraine, сейчас Резвой и Гаврилко уже преодолели 1 тыс 540 морских миль и находятся на половине пути до финиша, добравшись до Барбадоса.

По словам волонтеров, целью их экспедиции является стремление привлечь внимание мирового сообщества к развязанной Россией преступной войне против Украины и собрать средства на реабилитацию и раненых украинских военных.

Экспедиция стала частью благотворительного проекта "Лицо Героев", реконструирующего лица украинских защитников с минно-взрывными травмами.

Что известно о современных украинских мореплавателях

Организаторы экспедиции подчеркивают, что Дмитрий Резвой и Иван Гаврилко — давние друзья. В частности, уроженец Львова Резвой уже более 20 лет занимается океанской гребле.

Он является автором идеи экспедиции, ее основателем и капитаном собственноручно построенной лодки по имени "София".

Он является наследником династии мореплавателей, поскольку его отец Павел Резвой в одиночку пересек на веслах Атлантический и Индийский океаны.

Иван Гаврилко — львовянин, пластун, воин 503-го отдельного батальона морской пехоты. Он трижды был ранен и проходил сложное лечение во Франции.

Инициатива также собирает средства и на собственные нужды. После экспедиции среди людей, которые перескажут деньги, разыграют весло с подписями Ивана и Дмитрия, некоторые другие "артефакты" из лодки "София", картину Ивана Гаврилко, футболки и сувениры с логотипом экспедиции.

Кроме того, имя каждого донатора Иван и Дмитрий лично напишут на палубе лодки, их имена появятся и в титрах будущего документального фильма "Океан непокоренных", премьера которого состоится в конце этого года.