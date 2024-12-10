Готовили покушение на семью волонтеров и ветерана ВСУ. Украинские правоохранители обезвредили преступников

СБУ совместно с Нацполицией задержали группировку рэкетиров, требовавших деньги у тяжелораненого воина ВСУ и его супруги. Банду обезвредили в Черкасской области.
Главные тезисы
- СБУ и Национальная полиция предотвратили покушение на семью волонтеров и ветерана ВСУ, задержав группировку рэкетиров.
- Преступники планировали требовать крупные суммы денег от жителей Житомирской области, включая воина ВСУ и его супругу.
- Лидером банды является рецидивист с преступным прошлым, которому грозит до 12 лет тюрьмы, им уже объявлено подозрение.
- Преступники были задержаны во время очередной попытки вымогательства денег, при обыске изъято холодное оружие, наличные и другие доказательства преступлений.
- Задержанным грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества по статье Уголовного кодекса Украины за вымогательство с угрозой насилия во время военного положения.
Что известно о задержанных преступниках
Как сообщают правоохранители, преступники планировали терроризировать жителей Житомирской области и потребовать с них деньги. Одними из их жертв стали военнослужащий, получивший тяжелое ранение на передовой и его жена.
Злоумышленники требовали от супругов 3 тысячи долларов США в качестве "транша", а в общей сложности планировали получить почти 1,5 млн грн для так называемой "воровой кассы".
Правоохранители задержали трех членов группировки во время очередной попытки "выбивания" денег Лидером банды оказался рецидивист, ранее трижды был осужден за похищение людей, разбой и вымогательство.
Во время обысков у злоумышленников изъято холодное оружие, мобильные телефоны с доказательствами их преступлений, наличные и бытовую технику, добытую преступным путем.
Какое наказание грозит преступной банде
Задержанным объявлено подозрение по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство с угрозой насилия, совершенное повторно группой лиц во время военного положения).
Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Операцию провели сотрудники СБУ в Житомирской области совместно с Нацполицией и при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
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