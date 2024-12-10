Готовили покушение на семью волонтеров и ветерана ВСУ. Украинские правоохранители обезвредили преступников
Категория
Украина
Дата публикации

Готовили покушение на семью волонтеров и ветерана ВСУ. Украинские правоохранители обезвредили преступников

СБУ
Готовили покушение на семью волонтеров и ветерана ВСУ. Украинские правоохранители обезвредили преступников
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СБУ совместно с Нацполицией задержали группировку рэкетиров, требовавших деньги у тяжелораненого воина ВСУ и его супруги. Банду обезвредили в Черкасской области.

Главные тезисы

  • СБУ и Национальная полиция предотвратили покушение на семью волонтеров и ветерана ВСУ, задержав группировку рэкетиров.
  • Преступники планировали требовать крупные суммы денег от жителей Житомирской области, включая воина ВСУ и его супругу.
  • Лидером банды является рецидивист с преступным прошлым, которому грозит до 12 лет тюрьмы, им уже объявлено подозрение.
  • Преступники были задержаны во время очередной попытки вымогательства денег, при обыске изъято холодное оружие, наличные и другие доказательства преступлений.
  • Задержанным грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества по статье Уголовного кодекса Украины за вымогательство с угрозой насилия во время военного положения.

Что известно о задержанных преступниках

Как сообщают правоохранители, преступники планировали терроризировать жителей Житомирской области и потребовать с них деньги. Одними из их жертв стали военнослужащий, получивший тяжелое ранение на передовой и его жена.

Злоумышленники требовали от супругов 3 тысячи долларов США в качестве "транша", а в общей сложности планировали получить почти 1,5 млн грн для так называемой "воровой кассы".

Фото — СБУ

Узнав, что раненый военный получил компенсацию от государства, преступники ворвались в его дом. Угрожая ножом, они заставляли супругов отдать деньги. В случае отказа рекетиры угрожали насилием, воровством и убийством.

Правоохранители задержали трех членов группировки во время очередной попытки "выбивания" денег Лидером банды оказался рецидивист, ранее трижды был осужден за похищение людей, разбой и вымогательство.

Во время обысков у злоумышленников изъято холодное оружие, мобильные телефоны с доказательствами их преступлений, наличные и бытовую технику, добытую преступным путем.

Фото — Национальная полиция Украины

Какое наказание грозит преступной банде

Задержанным объявлено подозрение по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство с угрозой насилия, совершенное повторно группой лиц во время военного положения).

Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Операцию провели сотрудники СБУ в Житомирской области совместно с Нацполицией и при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

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