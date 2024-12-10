Готували замах на сім’ю волонтерки та ветерана ЗСУ. Українські правоохоронці знешкодили злочинців
Категорія
Україна
Дата публікації

Готували замах на сім’ю волонтерки та ветерана ЗСУ. Українські правоохоронці знешкодили злочинців

СБУ
Готували замах на сім’ю волонтерки та ветерана ЗСУ. Українські правоохоронці знешкодили злочинців

СБУ спільно з Нацполіцією затримали угруповання рекетирів, які вимагали гроші у важкопораненого воїна ЗСУ та його дружини. Банду знешкодили у Черкаській області.

Головні тези:

  • Спільна операція СБУ та Нацполіції замінила замах на сім’ю волонтерки та ветерана ЗСУ.
  • Злочинні групування планували вимагати великі суми грошей від жителів Житомирської області.
  • Лідером банди є рецидивіст зі злочинним минулим, якому загрожує до 12 років ув’язнення.
  • Зловмисникам вже оголошено підозру за вимагання грошей з погрозою насильства під час воєнного стану.
  • Правоохоронці вилучили у злочинців докази їхніх злочинів, включаючи холодну зброю, готівку та побутову техніку.

Що відомо про затриманих злочинців

Як повідомляють правоохоронці, злочинці планували тероризувати жителів Житомирської області та вимагати з них гроші. Одними з їхніх жертв стали військовослужбовець, який отримав важке поранення на передовій, та його дружина.

Зловмисники вимагали від подружжя 3 тисячі доларів США як "транш", а загалом планували отримати майже 1,5 млн грн для так званої "злодійської каси".

Фото — СБУ

Дізнавшись, що поранений військовий отримав компенсацію від держави, злочинці увірвалися до його будинку. Погрожуючи ножем, вони змушували подружжя віддати гроші. У разі відмови рекетири погрожували насильством, крадіжкою майна та вбивством.

Правоохоронці затримали трьох членів угруповання під час чергової спроби "вибивання" грошей. Лідером банди виявився рецидивіст, який раніше тричі був засуджений за викрадення людей, розбій та вимагання. Його спільниками стали ще один чоловік і жінка, причетна до сутенерства.

Під час обшуків у зловмисників вилучено холодну зброю, мобільні телефони із доказами їхніх злочинів, готівку та побутову техніку, здобуту злочинним шляхом.

Фото — Національна поліція України

Яке покарання загрожує злочинній банді

Затриманим оголошено підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання з погрозою насильства, вчинене повторно групою осіб під час воєнного стану).

Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Операцію провели співробітники СБУ в Житомирській області спільно з Нацполіцією та за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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