Волонтер Дмитро Резвой і морський піхотинець Іван Гаврилко вирішили на човні переплисти Атлантачний океан у рамках збору коштів на реабілітацію поранених українських військових.

Що відомо про експедицію Invictus Ocean

За інформацією учасників експедиції Invictus Ocean / Row4Ukraine, наразі Резвой та Гаврилко вже подолали 1 тис 540 морських миль і знаходяться на половині шляху до фінішу, діставшись Барбадосу.

За словами волонтерів, метою їхньої експедиції є прагнення привернути увагу світової спільноти до розв’язаної Росією злочинної війни проти України та зібрати кошти на реабілітацію і поранених українських військових.

Експедиція стала частиною благодійного проєкту "Обличчя Героїв", який реконструює обличчя українських захисників із мінно-вибуховими травмами.

Що відомо про сучасних українських мореплавців

Організатори експедиції підкреслюють, що Дмитро Резвой та Іван Гаврилко давні друзі. Зокрема, уродженець Львова Резвой вже понад 20 років займається океанським веслуванням.

Він є автором ідеї експедиції, її засновником, та капітаном власноруч збудованого човна на ім'я "Софія".

Він є спадкоємцем династії мореплавців, оскільки його батько Павло Резвой самотужки перетнув на веслах Атлантичний та Індійський океани.

Іван Гаврилко — львів'янин, пластун, воїн 503-го окремого батальйону морської піхоти. Він тричі був поранений і проходив складне лікування у Франції. Під час реабілітації почав малювати і вже має декілька персональних виставок в Україні.

Ініціатива також збирає кошти й на власні потреби. Після експедиції серед людей, які перекажуть гроші, розіграють весло з підписами Івана та Дмитра, деякі інші "артефакти" з човна "Софія", картину Івана Гаврилка, футболки та сувеніри з логотипом експедиції.

Окрім того, ім'я кожного донатора Іван та Дмитро особисто напишуть на палубі човна, їхні імена з'являться й у титрах майбутнього документального фільму "Океан нескорених", прем’єра якого відбудеться наприкінці цього року.