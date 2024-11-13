Букерівська премія. Хто та чому став лавреатом у 2024 році

Відома британська письменниця Саманта Харві стала лавреаткою Букерівської премії за свій роман “Орбіта”.
Головні тези:
- Роман Саманти Харві “Орбіта” детально описує лише один день на борту Міжнародної космічної станції.
- “Орбіта” стала першою космічною прозою, відзначеною у історії Букерівської премії.
- Книга змогла торкнутися сердець суддів та відрізняється глибоким резонансом.
Роман “Орбіта” та його головний меседж
Що важливо розуміти, у романі детально описується лише один день на борту Міжнародної космічної станції.
Саме там 6 астронавтів спостерігають за Землею, а також розмірковують про цінність життя та силу природи.
У такий незвичний спосіб Саманта Харві закликає своїх читачів захоплюватися нашою планетою, наголошуючи на крихкості та красі людського існування.
Окрім того, наголошується, що головні герої опиняються в полоні смутки та самотності, адже не можуть жити без своєї домівки.
Чому роман “Орбіта” є унікальним в історії премії
Головна особливість полягає в тому, що книга стала першою в жанрі космічної прози, відзначеної Букерівською премією.
Ба більше, вказано, що це найкоротший роман, який будь-коли потрапляв до списку переможців, — йдеться лише про 136 сторінок.
За словами очільника журі, британського письменника Едмунда де Ваала, книга справді змогла торкнутися сердець суддів, а також вона вирізняється глибоким резонансом.
Варто також зазначити, що цьогоріч до фіналу премії увійшли п'ять жінок та один чоловік, а Харві стала першою жінкою-переможницею з 2019 року.
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