Букерівська премія. Хто та чому став лавреатом у 2024 році

Роман “Орбіта” та його головний меседж

Що важливо розуміти, у романі детально описується лише один день на борту Міжнародної космічної станції.

Саме там 6 астронавтів спостерігають за Землею, а також розмірковують про цінність життя та силу природи.

У такий незвичний спосіб Саманта Харві закликає своїх читачів захоплюватися нашою планетою, наголошуючи на крихкості та красі людського існування.

Окрім того, наголошується, що головні герої опиняються в полоні смутки та самотності, адже не можуть жити без своєї домівки.

Шість астронавтів спостерігають пишність Землі, долаючи скорботу, самотність і втому від місії. Компактне, але прекрасне, це любовне послання до нашої планети, — сказано в повідомленні. Поширити

Чому роман “Орбіта” є унікальним в історії премії

Головна особливість полягає в тому, що книга стала першою в жанрі космічної прози, відзначеної Букерівською премією.

Ба більше, вказано, що це найкоротший роман, який будь-коли потрапляв до списку переможців, — йдеться лише про 136 сторінок.

За словами очільника журі, британського письменника Едмунда де Ваала, книга справді змогла торкнутися сердець суддів, а також вона вирізняється глибоким резонансом.

Іноді ви зустрічаєте книгу і не можете зрозуміти, як відбулася ця чудова подія. Як судді, ми були сповнені рішучості знайти книгу, яка б нас зачепила, якою ми хотіли б поділитися, — наголосив Едмунд де Ваал. Поширити

Варто також зазначити, що цьогоріч до фіналу премії увійшли п'ять жінок та один чоловік, а Харві стала першою жінкою-переможницею з 2019 року.